Νταβέλης στο Gazzetta: «Ο μόνος φερέγγυος υποψήφιος αγοραστής για την ΑΕΛ είναι ως τώρα ο Κασίδης»

Με δήλωσή του στο Gazzetta ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει πως η φερεγγυότητα του υποψήφιου αγοραστή είναι το πιο σημαντικό και πως έως τώρα ο μόνος που δείχνει φερέγγυος είναι ο Σάκης Κασίδης.

Μετά την ολοκλήρωση και των Play Out και από την στιγμή που δεν πέρασε η περίπτωση αναδιάρθρωσης, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης με επίσημη ανακοίνωση είχε ξεκαθαρίσει πως οι μετοχές της ομάδας είναι προς πώληση.

Μάλιστα είχε τονίσει πως η εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 17 Ιουνίου. Με τις μέρες να περνάνε ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιος υποψήφιος αγοραστής, καθώς επίσημα ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει μόνο ο Ζήσης Ντελόπουλος, το οποίο ωστόσο οι «βυσσινί» χαρακτήρισαν ουτοπικό.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι και αυτό του Σάκη Κασίδη, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει προχωρήσει κάτι. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης μιλώντας στο Gazzetta, ξεκαθάρισε πως το πιο σημαντικό για την ομάδα είναι ο υποψήφιος αγοραστής να έχει φερεγγυότητα και πως αυτή την στιγμή ο μόνος που δείχνει φερέγγυος είναι ο Σάκης Κασίδης.

Αναλυτικά τόνισε τα εξής: «Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει τους τελευταίους μήνες, η απόφαση μας για ολική αποχώρηση από τη διοίκηση της ΑΕΛ, είναι οριστική και αμετάκλητη. Πάραυτα είμαστε πεπεισμένοι ότι στη παρούσα και δύσκολη συγκυρία για την ΑΕΛ, ο μόνος Λαρισαίος επιχειρηματίας που είναι φερέγγυος και μπορεί να αναλάβει και να αναδείξει την ομάδα της Λάρισας, είναι ο Σάκης Κασίδης.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η ομάδα και έχει αξιολογηθεί μαζί με όλους όσους μέχρι σήμερα εκδήλωσαν έστω και άτυπα το ενδιαφέρον τους ή έτυχε να αναφερθεί το όνομα τους στα ΜΜΕ.

Στη περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε προσέγγιση, είναι προφανές ότι από τη δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με κυρίαρχο στόχο την αποφυγή και μόνο δυσμενών καταστάσεων για το μέλλον της ΑΕΛ. Για την απερχόμενη διοίκηση αυτό είναι το πρώτιστο, καθώς αντιλαμβάνεται και ο πλέον δύσπιστος ότι τους υποψήφιους αγοραστές δεν τους επιλέγει αυτός που προτίθεται να πουλήσει.

Ο πωλητής οφείλει αναμφίβολα να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα του αγοραστή. Στη περίπτωση της ΑΕΛ αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα διαπραγμάτευσης για το κοινό καλό. Θα διατηρήσουμε μέχρι τέλους τη ψυχραιμία και την απόλυτα υπεύθυνη στάση μας, επιζητώντας το καλύτερο για το μέλλον της ομάδας μας.»