Ντελόπουλος: «Το ενδιαφέρον για την ΑΕΛ Novibet παραμένει ουσιαστικό, σοβαρό και τεκμηριωμένο»

Ο υποψήφιος επενδυτής για την ΑΕΛ Novibet, Ζήσης Ντελόπουλος απάντησε στην ανακοίνωση των «βυσσινί» λέγοντας πως το ενδιαφέρον του για το κλαμπ παραμένει.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υποψήφιου αγοραστή της ΑΕΛ Novibet, Ζήση Ντελόπουλου στην ανακοίνωση του κλαμπ η οποία ανέφερε πως δεν υπάρχει πρόταση από κείνον για την ομάδα και πως το ενδιαφέρον είναι ουτωπικό.

Ο πιθανός επενδυτής των «βυσσινί» ξεκαθάρισε πως το ενδιαφέρον παραμένει ουσιαστικό, σοβαρό και τεκμηριωμένο ενώ τόνισε πως ουδέποτε εμφανίστηκε ως «κροίσος με πετροδόλαρα».

Η ανακοίνωση του Ντελόπουλου

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια τον κόσμο της Ομάδας για τα πραγματικά γεγονότα.

Το ενδιαφέρον μας για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ ήταν και παραμένει απολύτως ουσιαστικό, σοβαρό και τεκμηριωμένο. Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν αφορούσαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, βάσει του οποίου ήμασταν διατεθειμένοι να αναλάβουμε το σύνολο των υποχρεώσεων που είχαν τεθεί υπόψη μας (και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί εάν αυτές αντικατοπτρίζουν το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών), καθώς και σημαντικά πρόσθετα οικονομικά βάρη που αφορούν την επόμενη ημέρα της Ομάδας.

Το πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε πρωτίστως από την πραγματική κατάσταση μιας υπερχρεωμένης ΠΑΕ, με βαρύτατες μηνιαίες υποχρεώσεις, χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία και με ενδεχόμενες προσφυγές σε βάρος της. Παράλληλα, υπαγορεύεται από την υπεύθυνη στάση που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να εγγυηθούμε μια οικονομικά συνετή και βιώσιμη διοίκηση. Δεν εμφανιστήκαμε ποτέ ως «κροίσοι με πετροδόλαρα» ούτε λειτουργήσαμε με όρους εντυπωσιασμού.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αποστείλαμε γραπτό αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των εξής σημείων:

1. Ανάλυση οφειλών προς τρίτους.

2. Αναλυτική κατάσταση οφειλών προς ποδοσφαιριστές και προπονητικό προσωπικό.

3. Ανάλυση υπολειπόμενων δόσεων ρυθμίσεων προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ.

4. Ανάλυση μηνιαίων εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του Προπονητικού Κέντρου Δένδρων.

5. Ανάλυση εσόδων από την εκμετάλλευση των κυλικείων του AEL FC Arena.

Λίγο αργότερα δεχθήκαμε τηλεφωνικά θερμή πρόσκληση για συνάντηση αυθημερόν, «με όλο το επιτελείο μας», προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταβίβασης, με τη διαβεβαίωση ότι «είμαστε οι μόνοι που επιδεικνύουμε πραγματικό ενδιαφέρον» για την Ομάδα.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια συναλλαγή ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού αντικειμένου και μεγάλης σημασίας για το μέλλον της ΑΕΛ, στη χθεσινή συνάντηση παρευρέθηκε και ο νομικός μας σύμβουλος, όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρή επιχειρηματική διαδικασία. Προς έκπληξή μας, η παρουσία του δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας σφοδρά ενοχλημένος και «αιφνιδιασμένος».

Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τη συμμετοχή και τον έλεγχο των νομικών και οικονομικών του συμβούλων. Αυτό αποτελεί στοιχειώδη κανόνα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και προστασίας όλων των εμπλεκομένων μερών και όχι διαπραγματευτική επιλογή.

Μετά την πρωτοφανή απαίτηση αποχώρησης του νομικού μας συμβούλου, τέθηκαν από τον κ. Νταβέλη επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις, και συγκεκριμένα η απαίτηση προκαταβολής σημαντικού μέρους του «αδιαπραγμάτευτου» τιμήματος ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις μετοχές. Η απαίτηση αυτή διαφοροποιεί ουσιωδώς τα δεδομένα και το πλαίσιο που είχε προηγουμένως συζητηθεί, πέραν της ανάληψης των υπέρογκων -και εν πολλοίς μη οριστικοποιημένων- υφιστάμενων υποχρεώσεων. Με αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συμφωνία κατά τη χθεσινή συνάντηση.

Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον δρόμο των προσωπικών αντιπαραθέσεων ούτε να συμμετάσχουμε σε δημόσιες αντιδικίες. Η ΑΕΛ είναι ένας ιστορικός σύλλογος με χιλιάδες φιλάθλους που αξίζουν σεβασμό, διαφάνεια και καθαρές κουβέντες.

Η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη: να επενδύσουμε στην Ομάδα, να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή της και να στηρίξουμε μια πορεία αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής της. Η πρόθεση αυτή δεν μεταβάλλεται από ανακοινώσεις ή απόπειρες δημιουργίας εντυπώσεων, όπως επιχειρήθηκε και πάλι πριν από λίγες ημέρες. Υποσχεθήκαμε ότι θα παλέψουμε για να μη βρεθεί η ΑΕΛ στα βράχια. Εάν εμφανιστεί κάποιος ικανότερος, ισχυρότερος και καταλληλότερος από εμάς για να διασφαλίσει το μέλλον της Ομάδας, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραμερίσουμε και θα σταθούμε δίπλα του, στηρίζοντάς τον.

Μέχρι τότε, παραμένουμε ενεργά ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ, αναμένουμε να μας παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις που ζητήσαμε και προσβλέπουμε σε μια πραγματικά δίκαιη, καθαρή, διαφανή και επαγγελματική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη συμφωνία. Η στάση μας παραμένει αμετάβλητη: σοβαρότητα, υπευθυνότητα, θεσμική συνέπεια και απόλυτος σεβασμός προς την ΑΕΛ και τον κόσμο της.

Απευθύνουμε εκ νέου κάλεσμα στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό και φίλαθλο κόσμο της πόλης να σταθεί δίπλα μας, ώστε να κρατήσουμε την ΑΕΛ ζωντανή και ισχυρή.

Παράλληλα, καλούμε τους κ.κ. Νταβέλη να επιδείξουν την αναγκαία σύνεση και υπευθυνότητα, ώστε να μην οδηγηθεί η Ομάδα σε αδιέξοδα που θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες για το μέλλον της.

Η ΑΕΛ ήταν, είναι και θα παραμείνει μεγαλύτερη από όλους μας».