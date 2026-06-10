ΑΕΛ Novibet: «Ουτοπικό το ενδιαφέρον του Ντελόπουλου, καμία πρόταση»

Η ΑΕΛ Novibet εξέφρασε με ανακοίνωσή της τη δυσαρέσκειά της σχετικά με το ενδιαφέρον του κυρίου Ντελόπουλου για την εξαγορά της ομάδας.

Την ώρα που η καταληκτική ημερομηνία για την ολική ή μερική πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet φτάνει στο τέλος της σε μία εβδομάδα, οι «βυσσινί» εξέδωσαν μία ανακοίνωση μέσω της οποίας εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την κατάσταση με τον κ. Ντελόπουλο, ο οποίος δεν έχει καταθέσει πρόταση για την αγορά της ομάδας κι έτσι έχει ενισχυθεί η εκτίμηση πως υπάρχει αδυναμία για την χρηματοδότηση της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

Επτά ημέρες πριν την εκπλήρωση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολική ή μερική πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ, η απερχόμενη διοίκηση με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της για τα ακόλουθα:

Ενώ η μοναδική μέχρι στιγμής εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε από την πλευρά του κ. Ντελόπουλου, ουδεμία επίσημη πρόταση εξαγοράς έχει κατατεθεί από την πλευρά του ιδίου και παρά τις πολλές και δυστυχώς ατέρμονες συζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μεταξύ μας. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση μας περί αδυναμίας του κ. Ντελόπουλου να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της ομάδας.

Την ώρα που ο Ζήσης Ντελόπουλος δηλώνει απερίφραστα και δημόσια το έντονο ενδιαφέρον του, όχι απλά αδυνατεί να πληρώσει το τίμημα εξαγοράς της ΑΕΛ με οποιαδήποτε διευκόλυνση, δυσκολεύεται ακόμη και άνευ τιμήματος να διαχειριστεί τις άμεσες υποχρεώσεις της ΑΕΛ.

Υπό αυτές τις συνθήκες το ενδιαφέρον του κ. Ντελόπουλου καθίσταται σχεδόν ουτοπικό, καθώς στις διερευνητικές μας συνομιλίες έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διευκόλυνσης του και το μόνο που εισπράξαμε από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, είναι η μερική ή ολική αδυναμία του για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας.

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, όπως εξαρχής δεσμευτήκαμε, το φίλαθλο κοινό μας θα λαμβάνει επίσημη και ειλικρινή όπως πάντα ενημέρωση, αλλά αυτό δεν αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση που παραμένει εξόχως ανησυχητική.

Όσοι προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο της ΑΕΛ ότι η απερχόμενη διοίκηση δεν μεριμνεί για μία ομαλή μετάβαση με κάθε οικονομική διευκόλυνση, είναι κοινοί συκοφάντες και ψεύτες κατά συρροή. Όλοι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι που επένδυσαν στο χάος και υπόσχονταν στο κόσμο της ΑΕΛ στρατιές υποψηφίων αγοραστών λοιδορώντας διαχρονικά κάθε προσπάθεια της απερχόμενης διοίκησης, τώρα πνίγονται στα ψεύδη τους και στη σκληρή πραγματικότητα, όπως αυτή διαφαίνεται.

Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα ότι το πρόβλημα μας δεν είναι το μέγεθος του τιμήματος εξαγοράς της ΑΕΛ αλλά ο τυχοδιωκτισμός που κάποιοι άσκησαν και ασκούν συστηματικά, επενδύοντας στην καταστροφή. Διότι η πρόθεση μας για μεταβίβαση μετοχών και περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΛ με κάθε λογική διευκόλυνση, ήταν και παραμένει στο τραπέζι.

Ο στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε αλλά απλά να αποχωρήσουμε.

Ο κόσμος μας αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ακόμη και δωρεάν να παραλάβουν κάποιοι την ΑΕΛ, δυστυχώς αδυνατούν να εκπληρώσουν ακόμη και τις βασικές υποχρεώσεις της.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο λίγο χρόνο που απομένει για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι η απόφαση μας για αποχώρηση είναι οριστική και αμετάκλητη.