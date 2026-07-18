Η Athens Kallithea ανακοίνωσε το επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα, με τον Κοσμά Τσιλιανίδη να έχει ρόλο βοηθού προπονητή.

Ο Κοσμάς Τσιλιανίδης στα 31 του χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, λόγω των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν και άμεσα στράφηκε στην προπονητική, καθώς την περασμένη σεζόν ήταν στον πάγκο της Κ17 του Ηρακλή. Ένα χρόνο αργότερα ο άλλοτε εξτρέμ του Γηραιού, του Αστέρα AKTOR και του ΟΦΗ θα δουλέψει σε ανδρικό επίπεδο, καθώς εντάχθηκε στο επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα στην Athens Kallithea.

O 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ανέλαβε ρόλο βοηθού του προπονητή του κλαμπ της Αττικής, στο επόμενο βήμα του στην προπονητική. Από εκεί και πέρα μεταξύ των νέων προσώπων του επιτελείου είναι τρεις πρώην της ΑΕΚ. Οι προπονητές φυσικής κατάστασης Κώστας Παρούσης και Γιάννης Κωτσής, όπως και ο προπονητής τερματοφυλάκων Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, για τον οποίον είχαμε ήδη αναφερθεί στο Gazzetta.

H ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει το τεχνικό επιτελείο του νέου προπονητή Βαγγέλη Μόρα.

Το επιτελείο για τη σεζόν 2026/27 περιλαμβάνει τέσσερα νέα μέλη και δύο μέλη που επιστρέφουν.

Βοηθός Προπονητή: Κοσμάς Τσιλιανίδης

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Γιάννης Κωτσής

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Κώστας Παρούσης

Προπονητής Aποκατάστασης: Χριστόδουλος Χάλαρης

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Χρυσόστομος Μιχαηλίδης

Αναλυτής: Δημήτρης Νταμάκας».