Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού, Ραφαήλ Πέττα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου.

Όπως αναμενόταν, ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε ακόμα μια σημαντική κίνηση για τα δεδομένα της Super League 2. Ο λόγος για τον Ραφαήλ Πέττα, ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε τη διαφορά για τη Νίκη Βόλου και είναι η δεύτερη κίνηση μέτα τον Γιώργο Μάναλη.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ραφαήλ Πέττα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη Νίκη Βόλου, κατά την οποία κατέγραψε 8 γκολ και 8 ασίστ στη Super League 2, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της κατηγορίας.

Γεννημένος στις 25 Ιουνίου 1996 στη Ζάκυνθο, ο Ραφαήλ Πέττας, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια επιτυχία περισσότερες θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην έως τώρα πορεία του έχει φορέσει τις φανέλες των Ζακύνθου, Αλμωπού Αριδαίας, Νίκης Βόλου και Καμπανιακού.

Ραφαήλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!».