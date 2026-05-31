Ο Πανιώνιος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ραφαήλ Πέττα, που την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου.

Σε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση προχωρά ο Πανιώνιος, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ραφαήλ Πέττα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Νίκης Βόλου, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας του και, για πολλούς, τον πολυτιμότερο παίκτη της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε.

Ο έμπειρος επιθετικός χαφ κατέγραψε συνολικά 23 εμφανίσεις στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ κατάφερε να σημειώσει 8 γκολ και να μοιράσει ισάριθμες ασίστ στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Το συμβόλαιο του Πέττα με τη Νίκη Βόλου εκπνέει στα τέλη του Ιουνίου, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τον Ιστορικό ώστε να αποσπάσει τη θετική του απάντηση.

Μετά την επίτευξη της προφορικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές το μόνο που απομένει πλέον για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Έλληνα χαφ είναι η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.