Τσεχία: Πήρε το Κύπελλο και θα παίξει σε league phase η Καρβίνα
Γιάμπλονετς και Καρβίνα κοντραρίστηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Τσεχίας ψάχνοντας την πρώτη τους επιτυχία στον θεσμό και η πλάστιγγα έγειρε προς τα δεξιά, με τη δεύτερη να επικρατεί 3-1 και να γράφει ιστορία! Η Καρβίνα πανηγύρισε με τον τρόπο τον πρώτο της τίτλο, ενώ παράλληλα εξασφάλισε και εισιτήριο για league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς θα συμμετάσχει στα playoffs του Europa League.
Υπενθυμίζεται ότι εκεί βρίσκονται επίσης ο ΟΦΗ, η Κυπελλούχος Νορβηγίας, Λίλεστρομ, και η Σεντ Τρούιντεν, με όλες εξ αυτών να εξασφαλίζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την παρουσία του σε league phase. Σημειώνεται ότι στον πάγκο της Καρβίνα βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες ο Μάρεκ Γιάρολιμ, που σαν ποδοσφαιριστής είχε περάσει τη σεζόν 2013/14 από την Ελλάδα με τη φανέλα του Ηρακλή.
MOL Cup ovládla Karviná, stvrzující branku zajistil v závěru 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒! 🚀#OneplaySport | #MOLCup pic.twitter.com/HeZDhtVrYD— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 20, 2026
