Δεν άργησε να βρει το νέο σταθμό της καριέρας του ο Άγγελος Μπασινάς, αφού ανακοινώθηκε η πρόσληψή του από τον Ηρακλή.

Λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από την Κηφισιά, ο Άγγελος Μπασινάς υπέγραψε στον Ηρακλή με τον οποίο σας είχε ενημερώσει το Gazzetta πως βρισκόταν σε επαφές. Ο 50χρονος μάλιστα ανέλαβε το ίδιο πόστο που είχε και στην ομάδα των βορείων προαστίων, δηλαδή αυτό του αθλητικού διευθυντή του κλαμπ.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντάσσεται στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους.

Τον καλωσορίζουμε στον Ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας».