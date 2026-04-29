Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Βάλτερ Ματσάρι αναμένεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει από κοντά με τον Τάκη Μονεμβασιώτη το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή!

Το απόλυτο μπαμ θέλει να κάνει ο Τάκης Μονεμβασιώτης με την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι για την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, ο ισχυρός άντρας του Γηραιού, κατάφερε να επιστρέψει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και φροντίζει να κάνει... θόρυβο, θέλοντας να βάλει τα θεμέλια μ' ένα όνομα που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ιταλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο 64χρονος, λοιπόν, θα είναι στη Θεσσαλονίκη απόψε το βράδυ για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες ώστε οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια. Το δεδομένο είναι πως δεν πρόκειται για εύκολη περίπτωση, αλλά το θετικό είναι η πρόθεση του εν λόγω κόουτς που δεν είναι άλλη από το να εργαστεί στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο Βάλτερ Ματσάρι

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.

Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.

Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.