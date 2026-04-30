Ο Βάλτερ Ματσάρι αναμένεται να αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για την Ιταλία αύριο και στον Ηρακλή περιμένουν να... αφήσει τη θετική του απάντηση.

Ο Βάλτερ Ματσάρι ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα - επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης πάει να κάνει το... μπαμ με ένα τεράστιο όνομα για τον πάγκο της ομάδας, χτίζοντας την επιστροφή του Γηραιού πάνω σ' έναν έμπειρο Ιταλό προπονητή.

Ο 64χρονος θα επιστρέψει στη χώρα του αύριο και μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι η υπέρβαση θα έχει θετική κατάληξη και πως θα έχουμε συμφωνία. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις αν δεν πέσουν οι υπογραφές όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές μόνο σίγουρες δεν μπορούν να γίνει για τίποτα. Εν προκειμένω πάντως, υπάρχει η αισιοδοξία ότι ως το βράδυ θα έχουμε... deal!

Ποιος είναι ο Βάλτερ Ματσάρι

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.

Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.

Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.