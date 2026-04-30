Ο Βάλτερ Ματσάρι ήταν στην Ελλάδα και στην καθοριστική συνάντηση με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα και όλα δείχνουν ότι η υπόθεση ναυαγεί.

Παρελθόν πριν καν γίνει παρόν, είναι όπως όλα δείχνουν για τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός προπονητής βρισκόταν μια ανάσα από τον «Γηραιό», καθώς ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είχε την διάθεση να κάνει τα πάντα για να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο deal.

Από το Gazzetta είχατε μάθει πρώτοι πως ο έμπειρος προπονητής είχε έρθει στην χώρα μας προκειμένου να υπάρξει και η τυπικά συμφωνία με τους «κυανόλευκους». Από τις δύο πλευρές υπήρξαν θετική διάθεση και κλίμα και μέχρι την αναχώρηση για Ιταλία περίμεναν την απάντησή του με αισιοδοξία πως όλα θα πήγαιναν καλά.

Ωστόσο τα πάντα άλλαξαν στο καθοριστικό ραντεβού με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί το διετές συμβόλαιο που ζητούσε δεν ήταν το πρόβλημα, ωστόσο οι απαιτήσεις του 64χρονου κόουτς αυξήθηκαν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων παράμετρος που καθιστά αδύνατη την συμφωνία, καθώς έτσι και αλλιώς και χωρίς να υπάρχουν οι αυξημένες απαιτήσεις μιλάγαμε για μία οικονομική υπέρβαση που θα γινόταν. Πλέον αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά την τελευταία στιγμή ο Ηρακλής θα κοιτάξει για άλλον προπονητή καθώς η περίπτωση Ματσάρι δεν προχωρά.