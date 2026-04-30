Την Πέμπτη (30/4) θα γίνει η τελική συνάντηση μεταξύ του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και του Βάλτερ Ματσάρι, από την οποία αναμένεται να βγει «λευκός καπνός» για να αποκτήσει ο Ηρακλής ένα τεράστιο όνομα για τον πάγκο του.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (29/4) ο Βάλτερ Ματσάρι για τις τελικές συζητήσεις με τον Ηρακλή, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta. Οι εξελίξεις στο ζήτημα του νέου προπονητή των Θεσσαλονικιών αναμένονται την Πέμπτη (30/4), όταν θα γίνει η τελική συνάντηση του 64χρονου σπουδαίου Ιταλού τεχνικού με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Φυσικά για να φτάσαμε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων το κλίμα μεταξύ των δυο πλευρών είναι ιδιαίτερα θετικό. Από πλευράς Γηραιού προκύπτει αισιοδοξία πως αύριο θα έχουμε «λευκό καπνό» με τον πολύπειρο και επιτυχημένο προπονητή. Εφόσον έχουμε ευτυχή κατάληξη θα τεθεί σε εφαρμογή ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League έπειτα από 9 χρόνια.

Ποιος είναι ο Βάλτερ Ματσάρι

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.

Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.

Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.