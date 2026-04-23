Ελλάς Σύρου: Το πρότζεκτ του «Dream, believe, achieve»

Η Ελλάς Σύρου εξασφάλισε την παραμονή της στη Superleague 2 για τη νέα σεζόν και το Gazzetta γράφει για το πρότζεκτ που κέρδισε την προσοχή της χώρας.

Ήταν Ιούνιος του 2025, όταν κανείς από όσους ασχολούνται με τα δρώμενα της Superleague 2 δεν πίστευε πως η Ελλάς Σύρου θα κατόρθωνε να δώσει το «παρών» στην κατηγορία, λίγους μήνες μετά την ιστορική άνοδο που πέτυχε από τη Γ' Εθνική.

Πλέον, Απρίλιος του 2026, το «καμάρι» των Κυκλάδων εξασφάλισε και μαθηματικά μια αγωνιστική πριν το φινάλε την παραμονή του στην 2η Εθνική κατηγορία, έχοντας κερδίσει την προσοχή και το χειροκρότημα όλης της Ελλάδος για το ποδόσφαιρο και το ήθος που έδειξε. Το Gazzetta αφιερώνει τις παρακάτω γραμμές στην ομάδα «κόσμημα» από το Νότιο Αιγαίο.

Από τις αμφιβολίες, στο «ματς ζωής» με τον Ολυμπιακό

Ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βρισκόταν πολύ κοντά στην έξοδο. Οι χορηγοί ήταν σχεδόν... άφαντοι και κανείς δεν ήθελε να μπει «μπροστά» στη μεγάλη αλλά και πολύ δύσκολη προσπάθεια στα σαλόνια της Β΄Εθνικής.

Μέχρι που ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης και....γέννημα θρέμμα Ελλάς, κ. Γιώργος Λεονταρίτης έκανε το αδύνατο δυνατό. Έβαλε το απαιτούμενο κεφάλαιο, φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια και των συριανών που αγόρασαν μετοχές, έφτιαξε σε χρόνο dt το γήπεδο της Ερμούπολης και η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε την 3η Δεκεμβρίου να γραφτεί ιστορία.

Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε τη Σύρο για αγώνα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν έμειναν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη όσων βρίσκονταν στο νησί. Το τελικό 2-5 μοιάζει... πλασματικό μπροστά στην εικόνα του παιχνιδιού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να απαντάει σε ερώτηση του Gazzetta πως «Αν και μας χωρίζει μια κατηγορία, η Ελλάς Σύρου δεν μας άφησε καμία στιγμή να χαλαρώσουμε!». Σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία της ομάδας.

Η αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη «γαλανόλευκη» ομάδα γνωστή και συμπαθητική στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, είναι το γεγονός πως παρότι πρωτάρα στην Κατηγορία, δεν «μάσησε», προσπάθησε στα περισσότερα ματς να παίξει το παιχνίδι της: κυριαρχικό, επιθετικό ποδόσφαιρο, άμεσο και με πίεση ψηλά στον αντίπαλο.

Αυτές οι αρχές του Χριστοφιλέα και των συνεργατών του έφεραν την Ελλάς Σύρου να διεκδικεί την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, είσοδο στα Playoffs. Τα αποτελέσματα όμως δεν την... βόλεψαν και έτσι έπρεπε να μπει στο γκρουπ παραμονής.

Και εκεί όμως, παρά το άγχος και τη σκοπιμότητα που δημιουργεί η συνθήκη του ότι αγωνίζεσαι για να σωθείς, η ομάδα συνέχισε πιστή στο πλάνο της. Ίσως μόνο στο παιχνίδι με την Καλλιθέα να μην το έπραξε, αφού όλο το γήπεδο της Ερμούπολης έβλεπε....το Αιγάλεω να χάνει από τον Παναργειακό (3-2) και την ομάδα να παραμένει στη Superleague 2. Λογικό λοιπόν να υπάρχει καθολική αποθέωση από αντίπαλες ομάδες, προπονητές και ποδοσφαιριστές, για αυτό που έβλεπαν από την Ελλάς στο χορτάρι.

Μοναδικό φαινόμενο στις μεγάλες κατηγορίες

Κάτι που επίσης αξίζει να επισημάνει κανείς αναφερόμενος στην ομάδα της Σύρου είναι το γεγονός ότι στήριξε σε τρομερό βαθμό τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στην πραγματικότητα, όλο το ρόστερ πλην ενός ποδοσφαιριστή, αποτελείται από Έλληνες ή με καταγωγή από την Ελλάδα παίκτες.

Ποια είναι η μόνη εξαίρεση; Μα φυσικά ο Λουτσιάνο Νάρσινγκ, ένας αθλητής με παγκόσμια αναγνώριση, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στη χώρα μας (και φυσικά στην κατηγορία), που αποκτήθηκε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο έχοντας στο παλμαρέ του πρωταθλήματα Ολλανδίας και συμμετοχές με την Εθνική των «Οράνιε».

Στην πράξη λοιπόν οι Κυκλαδίτες έδωσαν το παράδειγμα, πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής όχι μόνο έχει την ικανότητα, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει και να πρωταγωνιστήσει όταν του ζητηθεί. Η πίστη και το πλάνο παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτό.

Ο «πόλεμος» και η επόμενη μέρα

Ποτέ όμως στη ζωή τα όμορφα δεν έρχονται από μόνα τους, και φυσικά χωρίς να παλέψεις για αυτά. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό οι άνθρωποι του κλαμπ, που είδαν καθόλη τη διάρκεια της σεζόν αρκετούς «πολέμιους». Με αφορμή το γήπεδο έγιναν αρκετά σκηνικά που εν τέλει δεν έβλαψαν την ομάδα.

Η καθαρότητα της Ελλάς Σύρου δικαιώθηκε στο φινάλε, με την ομάδα να μένει στην Β΄Εθνική και να δηλώνει έτοιμη για μια ακόμη πιο συναρπαστική σεζόν. Όπως άλλωστε μας είπε ο πρόεδρος κ. Λεονταρίτης σε συνομιλία που είχε με το Gazzetta, «Η Ελλάς Σύρου είναι ήδη έτοιμη για την επόμενη ημέρα!».

Οι διοικούντες έχουν βάλει κάτω και αξιολογήσει την κατάσταση, έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους και θέλουν τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη και να «πλασαριστεί» στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.