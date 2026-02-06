Η Ελλάδα Σύρου αφότου ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ολλανδό Λουτσιάνο Νάρσινγκ επισημοποίησε την μεταγραφή του.

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Ολλανδού παίκτη , που δοκιμαζόταν στην ομάδα της Σύρου:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την απόκτηση του Λουτσιάνο Νάρσινγκ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή παγκοσμίου φήμης, δύο φορές πρωταθλητή Ολλανδίας με την Αϊντχόφεν, με παραστάσεις από την Premier League και το Champions League, καθώς και 19 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας. Λουτσιάνο, καλωσόρισες στη Σύρο!