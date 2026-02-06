Ελλάδα Σύρου: Ενεργοποίησε και ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Νάρσινγκ
Η Ελλάδα Σύρου αφότου ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ολλανδό Λουτσιάνο Νάρσινγκ επισημοποίησε την μεταγραφή του.
Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Ολλανδού παίκτη, που δοκιμαζόταν στην ομάδα της Σύρου:
Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την απόκτηση του Λουτσιάνο Νάρσινγκ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή παγκοσμίου φήμης, δύο φορές πρωταθλητή Ολλανδίας με την Αϊντχόφεν, με παραστάσεις από την Premier League και το Champions League, καθώς και 19 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας. Λουτσιάνο, καλωσόρισες στη Σύρο!
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram της Ελλάδας Σύρου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.