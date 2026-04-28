Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος θα αναλάβει την Καλαμάτα.

Θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας της Καλαμάτας με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Έλληνας τεχνικός μετά το εξαιρετικό έργο του στην Ελλάς Σύρου, την οποία «ανέβασε» στη Super League 2 και κατάφερε να τη διαιτηρήσει στην κατηγορία είναι έτοιμος για την ευκαιρία του στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, την οποία του δίνει η Μαύρη Θύελλα.

Από την πλευρά της η ομάδα των Κυκλάδων με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον Χριστοφιλέα για την προσφορά του στο κλαμπ.

H ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, καθώς και σύσσωμη η οικογένεια της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, εύχονται στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα και το νησί μας. Παράλληλα, αποτελεί για όλους μας ικανοποίηση το γεγονός ότι του δίνεται η ευκαιρία που αξίζει.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι για πάντα ένας από εμάς.

Παναγιώτη καλή επιτυχία!».