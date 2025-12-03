Μεντιλίμπαρ: «Η Ελλάς Σύρου δεν μας άφησε καμία στιγμή να χαλαρώσουμε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα Σύρου και παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν έμεινε χαλαρός σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον και επικράτησε με 5-2 της Ελλάδας Σύρου στην Ερμούπολη κάνοντας το 3x3 στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού αλλά και στο γεγονός ότι οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στους Πειραιώτες να είναι χαλαροί σε κανένα σημείο του ματς.

Αναλυτικά:

«Θέλω να μιλήσω για τους φίλους του Ολυμπιακού που υποστήριξαν την ομάδα. Μου άρεσε που ήρθαμε να παίξουμε εδώ γιατί πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους φιλάθλους να δουν την ομάδα που αγαπάνε».

Για το παιχνίδι: «Δεν μας άφησαν να είμαστε χαλαροί σε καμία στιγμή. Κάθε φορά που σκοράραμε, το έκαναν και εκείνοι. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που σκοράραμε δύο γκολ μαζεμένα δεν μας άφησαν στιγμή να χαλαρώσουμε».