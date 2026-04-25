Με την τελευταία αγωνιστική ολοκληρώθηκαν τα Play Out στον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η Ελλάς Σύρου νίκησε στο Άργος τον Παναργειακό με 1-0, η Athens Kallithea τα Χανιά με 2-0, ενώ νίκη χωρίς αντίκρισμα για το Αιγάλεω επί της Ηλιούπολης με 3-1.

Με τις ομάδες που είχαν σωθεί να είναι ήδη γνωστές, η τελευταία αγωνιστική στα Play Out της Super League 2 δεν είχαν το παραμικρό ενδιαφέρον. Η Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea που θα είναι και τη νέα χρονιά στην κατηγορία έκλεισαν με νίκη επικρατώντας εκτός έδρας του Παναργειακού με 1-0 και εντός έδρας των Χανίων με 2-0 αντίστοιχα. Όσον αφορά το Αιγάλεω έκλεισε με νίκη επικρατώντας με 3-1 της Ηλιούπολης εκτός έδρας, αλλά μια νίκη χωρίς αντίκρισμα καθώς από την περασμένη αγωνιστική είχε υποβιβαστεί και μαθηματικά μετά την ήττα από τον Παναργειακό στο Άργος.

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 0-1

Σκόρερ: 66′ Κόλα σουτ

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης (61′ Ζησούλης), Λαζαρίδης, Κατσούλης, Μυρτολλάρι (61′ Πάπα), Ντάμακ, Κότζα (71′ Ναλιτζής), Γιάννη (85′ Χαλβατζίου), Ντιαλό, Κονέ (71′ Χατζηδημητρίου).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Σαμαράς, Ζαφείρης, Καλύβας, Χνάρης, Γώγος (72′ Παρασκευόπουλος), Μπάμπης, Κολιμάτσης, Ζώνιος (72′ Βλάχος), Νάρσινγκ (61′ Βερνάρδος), Γκέζος (58′ Λαύκας), Τριμμάτης (61′ Κόλα).

Athens Kallithea – ΠΑΕ Χανιά 2-0

Σκόρερ: 53′ Μαυριάς σουτ, 84′ Βάρκας σουτ

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (46′ Φροσύνης), Βασιλόγιαννης (46′ Σαρδέλης), Μαυριάς (61′ Βάρκας), Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Πανάγου, Μανιάς (86′ Γρίβας), Ντεντάκης, Ματίγια (61′ Λεμονής).

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (75′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής (87′ Λάμτσε), Ντιαμπί (87′ Κόπας), Παναγιωτίδης, Βάρντιτς (46′ Ιωαννίδης), Λόπες, Οτσεβέτσι, Καπνίδης (66′ Τούργκοτ).

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-3

Σκόρερ: 50′ Τζούντα Γκαρσία σουτ – 43′ Σαποβάλοφ κεφ, 62′ Ενομό σουτ, 69′ Κωστέας σουτ

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Κολτσίδας, Κωστούλας, Μαϊδανός, Κεραμίδας (46′ Τσάικα), Τσιλιγγίρης, Κρέτσι, Θωμαΐδης (73′ Κατσιούλας), Μπουγαΐδης, Τζούντα Γκαρσία, Τσίκα.

Αιγάλεω (Κουδούνης): Καραργύρης (80′ Γκούμας), Λιναρδάκης (61′ Ευαγγέλου), Κωστόπουλος, Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης, Καραμπάς, Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (87′ Τακεσιάν), Κωστέας, Ενομό (80′ Φαϊζάλ), Σαποβάλοφ.

Η τελική βαθμολογία στα play out του Νοτίου Ομίλου

5. Ελλάς Σύρου 33

6. Athens Kallithea 32

-----------------------

7. Αιγάλεω 29

8. Χανιά 19

9. Ηλιούπολη 13

10. Παναργειακός 8