Οδυνηρή ήττα για το Αιγάλεω με τους «κυανόλευκους» να χάνουν από τον τελευταίο Παναργειακό με 3-1 και να υποβιβάζονται. Το 0-0 στο Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea έσωσε και τις δύο ομάδες.

Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθούν τα Play Out στον Νότιο Όμιλο της Super League 2, όλα τελείωσαν αναφορικά με τις ομάδες που παρέμειναν στην κατηγορία. Αυτές είναι η Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea που αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0. Στον αντίποδα μετά τα Χανιά, την Ηλιούπολη και τον Παναργειακό έπεσε και το Αιγάλεω που γνώρισε οδυνηρή ήττα από την ομάδα του Άργους με 3-2.

Καταδίκασε το Αιγάλεω ο Παναργειακός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τα ματς ξεχωριστά. Στο Άργος ο Παναργειακός παρότι ως τελευταίος είχε υποβιβαστεί ουσιαστικά από το ξεκίνημα των Play Out, όχι μόνο δεν χαρίστηκε στο Αιγάλεω, αλλά επικρατώντας με 3-2 έριξε τους «κυανόλευκους» κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη αυτή ήταν για τον Παναργειακό η πρώτη του νίκη όχι μόνο στα Play Out αλλά και σε όλο το πρωτάθλημα, καθώς στην κανονική διάρκεια είχε 13 ήττες και 5 ισοπαλίες!

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Κονέ, με τον Αθανασακόπουλο να ισοφαρίζει στο 40' για τους φιλοξενούμενους, σκορ που δεν ήταν σκορ ημιχρόνου, καθώς ο Κότζα στο 45' έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Παναργειακό,

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 76' να αυξήσουν την διαφορά κάνοντας με τον Ναλιτζή το 3-1, με τον Ενομό στο 83' να μειώνει σε 3-2. Από εκείνο το λεπτό και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή το Αιγάλεω προσπάθησε να ισοφαρίσει και να μείνει... ζωντανό στην μάχη της σωτηρίας αλλά δεν το κατάφερε και υποβιβάστηκε και μαθηματικά με την διαφορά από την Athens Kallithea να μένει στους 3 βαθμούς και με ισοβαθμία να μένει η ομάδα της Καλλιθέας που τερμάτισε πιο ψηλά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2

Σκόρερ: 15′ Κονέ, 45′ Κότζα, 76′ Ναλιτζής – 40′ Αθανασακόπουλος, 83′ Ενομό.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Κατσούλης, Λαζαρίδης, Μυρτολλάρι (85′ Καμενί), Ντάμακ, Κότζα (85′ Καπετάνος), Ντιαλό (65′ Σκόνδρας), Κονέ (57′ Χαλβατζίου), Γιάννη (57′ Ναλιτζής).

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος (77′ Σλιμόν), Καρρίκι, Κωστόπουλος (46′ Τάμπας), Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (61′ Τακεσιάν), Σαποβάλοφ (61′ Ενομό), Φαϊζάλ (46′ Νταλούζ), Κωστέας.

Ισοπαλία που κράτησε και τους δύο στην Σύρο

Στον αγώνα της Ελλάς Σύρου με την Athens Kallithea και οι δύο βολεύονταν με την ισοπαλία και αυτό και έγινε. Από την στιγμή μάλιστα που ο Παναργειακός τους έκανε το... δώρο με το Αιγάλεω, το 0-0 άφησε και τους δύο ικανοποιημένους μιας και κατάφεραν και μαθηματικά να μείνουν στην κατηγορία. Η ομάδα της Σύρου έφτασε τους 30 βαθμούς και είναι στην 5η θέση, ενώ αυτή της Καλλιθέας στους 29 και είναι στην 6η. Στα του αγώνα η αλήθεια είναι πως δεν έγινε και κάτι φοβερό και το μυαλό όλων ήταν στο τι θα γίνει στο Άργος με το τελικό αποτέλεσμα να τους κάνει να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης, Προβυδάκης, Βλάχος, Σταματούλας, Γαρουφαλιάς (82′ Χνάρης), Τσιαντούλας (57′ Μπάμπης), Νάτσος (82′ Νάρσινγκ), Βερνάρδος (82′ Κολιμάτσης), Κόλα (65′ Τριμμάτης), Γκορντεζιάνι.

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Σαταριάνο (15′ λ.τ Βάρκας), Βασιλογιάννης, Μαυριάς (77′ Φροσύνης), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης (46′ Σωτηράκος), Πανάγου, Μανιάς, Ντεντάκης, Ματίγια.

Νίκη γοήτρου για Χανιά

Τέολος στο Χανιά – Ηλιούπολη οι Κρητικοί κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-0 και να πάρουν μια νίκη γοήτρου. Με το τρίποντο αυτό οι Χανιώτες έφτασαν τους 19 βαθμούς και εξασφάλισαν την 8η θέση με την Ηλιούπολη να μένει στην 9η. Φυσικά και οι δύο έχουν υποβιβαστεί. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο Καπνίδης στο 43'.

Χανιά – Ηλιούπολη 1-0

Σκόρερ: 43′ Καπνίδης

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (80′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής (80′ Κοπάς), Διαμαντής, Βάρντιτς (88′ Χασάνογλου), Ντιαμπί, Παναγιωτούδης, Τούργκοτ (70′ Οτσοβέτσι), Λόπεζ, Καπνίδης (70′ Ιωαννίδης).

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Κολιτσίδας, Γκαρσία, Μαϊδανός (85′ Κατσιούλας), Τσιλιγγίρης, Θωμαΐδης, Κεραμίδας (73′ Τσάικα), Κρέτση, Κωστούλας (76′ Τσίκα), Μπουγαΐδης, Κουϊρουκίδης.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 0-0

Χανιά – Ηλιούπολη 1-0

Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2

Η βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 30

2. Athens Kallithea 29

-----------------------

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8

Η 10η αγωνιστική

Ηλιούπολη - Αιγάλεω

Athens Kallithea - Χανιά

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου