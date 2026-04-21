Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Πρασσά για την Καλαμάτα στην επάνοδό της στη Super League.

Η Καλαμάτα προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή της στα «σαλόνια» της πρώτης εθνικής κατηγορίας, με τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Το παζλ για τη νέα εποχή της Μαύρης Θύελλας συμπληρώνεται με δύο ηχηρά ονόματα.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι στην τελική ευθεία προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ως προπονητής των Μεσσηνίων, με τον Καλαματιανό κόουτς να έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις από τη θητεία του στην Ελλάς Σύρου.

Ο Γιώργος Πρασσάς δίνει στον Χριστοφιλέα ψήφο εμπιστοσύνης ενώ παράλληλα «κλείδωσε» και η απόφαση για τον Ντανιέλ Μπατίστα που θα είναι ο νέος team manager της ομάδας.

Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού ήταν το πρώτο βήμα για τη στελέχωση του τμήματος, με το ζήτημα του διαδόχου του Αλέκου Βοσνιάδη να έχει επίσης διευθετηθεί και να εκκρεμούν μόνο οι ανακοινώσεις.