Η «τρέλα» των Μεσσηνίων για την άνοδο στο doc του Gazzetta: «Να δω την Καλαμάτα να παίζει Ευρώπη κι ας πεθάνω»

Ο κόσμος της Καλαμάτας έδωσε το «παρών» στη φιέστα ανόδου κι έστειλε ευχές για το «ταξίδι» της ομάδας στην Α' Εθνική μέσω του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet.

Μια ολόκληρη πόλη περίμενε τη 15η Μαρτίου για να γιορτάσει την επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στην Α' Εθνική. Το Gazzetta βρέθηκε στο γήπεδο της Καλαμάτας, εκεί όπου οι παίκτες και όλο το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μοιράστηκαν με τον κόσμο μοναδικές στιγμές, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Συγκινητικά στιγμιότυπα με τους μικρότερους να βλέπουν για πρώτη φορά αυτές τις εικόνες και τους μεγαλύτερους να θυμούνται τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος, τις οποίες εύχονταν να ζήσουν πάλι.

Οι φίλαθλοι της Καλαμάτας μίλησαν στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet πριν τη φαντασμαγορική φιέστα, έδωσαν τις δικές τους ευχές για το νέο ξεκίνημα και μοιράστηκαν τα πιο μεγάλα τους όνειρα για την ομάδα της καρδιάς τους.