Ο Γιώργος Πρασσάς έφτασε σε συμφωνία με τον άλλοτε επιθετικό ΑΕΚ και Ολυμπιακού, Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος θα αναλάβει χρέη γενικού αρχηγού.

Οι πανηγυρισμοί στις τάξεις της Καλαμάτας για τη μεγάλη επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν κοπάσει και πλέον αρχίζει η δουλειά για τη στελέχωση του κλαμπ ενόψει της Σουπερλιγκάτης χρονιάς που έρχεται. Το πρώτο νέο πρόσωπο στη σεζόν της... μετάβασης αναμένεται να είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα.

Ο ισχυρός άνδρας της Μαύρης Θύελλας, Γιώργος Πρασσάς, τα βρήκε με τον άλλοτε επιθετικό της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο γενικού αρχηγού. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα και με χρόνια εμπειρίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, δύο στοιχεία που θα χρειαστούν οι Μεσσήνιοι σε μια πολύ σημαντική χρονιά για τον οργανισμό.

Ο 61χρονος με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε... Έλληνας και μάλιστα 14 φορές διεθνής, καθώς έπαιξε 24 χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Το 1987 τον απέκτησε ο Εθνικής από το 1989 έως το 1992 «μεγαλούργησε» στην ΑΕΚ, με την οποία σήκωσε ένα πρωτάθλημα και δυο Κύπελλα. Την τριετία 1992-95 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, όμως επέστρεψε στον Δικέφαλο, από τον οποίο αποχώρησε το 1999 και μετακόμισε στον Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε στην τελευταία διετία της καριέρας του.

Ο Μπατίστα ήταν μόνο η αρχή, καθώς η διοίκηση της Καλαμάτας βρίσκεται σε διαδικασία τόσο για τον αντικαταστάτη του Ευριπίδη Τσιμπανάκου στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή, όσο και στον διάδοχο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο.