Καλαμάτα – Ηρακλής: Τρεις συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το Super Cup
Στο ΟΑΚΑ φιλοξενήθηκε το φετινό Super Cup της Super League 2, στο οποίο η Καλαμάτα νίκησε τον Ηρακλή με 1-0 και σήκωσε το τρόπαιο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν φίλοι και των δυο ομάδων, ενώ έγιναν εντατικοί έλεγχοι κατά την είσοδο τους στις εξέδρες.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δυο συλλήψεις ανδρών, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν καπνογόνα, ενώ συνελλήφθη και γυναίκα για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών.
H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Τρεις συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ του Σαββάτου 28-3-2026 στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι
Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το Σάββατο 28-3-2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -3- άτομα, ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.
Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Ακόμα, στην κατοχή του 41χρονου και του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- καπνογόνα.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
