Τα πήρε όλα κι έφυγε για τη Superleague! Η Καλαμάτα μετά το εισιτήριο της ανόδου, κατέκτησε και το Super Cup, αφού με τη γκολάρα του Τσέλιου επικράτησε στον τελικό του ΟΑΚΑ με 1-0 του Ηρακλή, που ηττήθηκε για πρώτη φορά στη σεζόν σε επίπεδο Superleague2.

Καλαμάτα - Ηρακλής: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η Καλαμάτα άρχισε τον αγώνα με σχηματισμό 4-2-3-1 και φορ τον Μάντζη. Ο Γκέλιος κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Μ. Μορέίρα, Στρούγγη, Βαφέα και Καλουτσικίδη, κέντρο με Οικονόμου, Κατάλντι και μπροστά τους τριάδα με Α. Μορέϊρα, Τσέλιο και Παμλίδη. Φορ ο Μάντζης.

Στο 4-2-3-1 κινήθηκε και ο Ηρακλής με τους Τζίμα, Ουάρντα και Ντέλετιτς πίσω από τον φορ. Γκολκίπερ ο Στουρνάρας, άμυνα με Βιτλή, Τσάκλα, Εραμούσπε και Κάτσικα, κέντρο με Κραϊντς και Φοφανά και τριάδα πίσω από τον φορ Μάναλη με Τζίμα, Ουάρντα και Ντέλετιτς.

Μπήκε πιο καλά η Καλαμάτα, έχασε φάσεις και ο Ηρακλής

Ο Μορέϊρα ήταν ο παίκτης με τις πιο καλές απειλητικές φάσεις για την εστία του Ηρακλή στο πρώτο 45λεπτο. Στο 4' το σουτ του Μορέϊρα βρήκε κόντρες και πήγε κόρνερ. Στο 18' μία κεφαλιά του Μάντζη πήγε λίγο έξω μετά από το φάουλ του Μορέϊρα. Ο Μορέϊρα είχε φάουλ ελάχιστα έξω και χαμένο τετ α τετ στο 20'.

Για τον Ηρακλή στο 33' είχε χαμένο τετ α τετ και ο Μάναλης. Στο 35' ο Ντέλετιτς είδε το σουτ του να αποκρούεται από κοντά. Συνολικά ως προς το πρώτο μέρος η Καλαμάτα είχε πιο πολλές στιγμές για γκολ αλλά και ο Ηρακλής απείλησε για γκολ.

Φανταστικό γκολ ο Γκέλιος και... πάρτι της Καλαμάτας για το 1-0

Στο β' 45λεπτο η Καλαμάτα πήρε κεφάλι στο σκορ. Κλέψιμο ψηλά στο κέντρο από τον Κατάλντι και πάσα του Μάντζη προς τον Τσέλιο που με σουτάρα έκανε το 1-0 στο 50ό λεπτό και φυσικά υπήρξε το ανάλογο... πάρτι στις εξέδρες των φίλων της Μαύρης Θύελλας.

Στο 53' ο Μάναλης είχε τεράστια χαμένη φάση για γκολ (σε στιγμή που ίσως να ήταν οφσάιντ) ενώ είχε προηγηθεί μαρκάρισμα του Κατάλντι με τα χέρια προς τον Ντέλετιτς στην περιοχή της Καλαμάτας, όπου δεν δόθηκε κάτι. Στο 64' ο Μάναλης είχε δοκάρι αλλά ήταν εκτεθειμένος. Στο 70' ο Ντέλετιτς ήταν αυτός που με κεφαλιά έχασε σπουδαία φάση για το 1-1 έπειτα από την σέντρα του Τζίμα.

Στο υπόλοιπο του αγώνα ο Γηραίος πίεσε όσο περισσότερο γινόταν αλλά δεν του βγήκαν οι φάσεις. Στο 94' υπήρξε μία κεφαλιά του Εραμούσπε που πέρασε έξω και ενώ δεν πήγε συμπαίκτης του προς την μπάλα.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Μ. Μορέίρα (85' Τάχατος), Στρούγγης, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (85' Τσελεπίδης), Κατάλντι (69' λ.τρ. Τσορνομάζ), Α. Μορέϊρα, Τσέλιος, Παμλίδης (74' Μπονέτο) και Μάντζης (74' Κωτσόπουλος).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής (79' Αναστασίου), Τσάκλα, Εραμούσπε, Κάτσικας, Κραϊντς (58' Χάμοντ), Φοφανά (58' Τσιντώνης), Μάναλης, Τζίμας (78' Ντουρμισάϊ), Ουάρντα και Ντέλετιτς.