Όρεξη για... τρολάρισμα είχαν οι άνθρωποι του Ηρακλή, που έντυσαν στα χρώματα της ομάδας τον Άντονι Ιραόλα.

Στα... χρώματα του Ηρακλή ντύθηκε, έστω και μέσω photoshop ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα. Ο 43χρονος τεχνικός ανακοινώθηκε την Πέμπτη (4/6) από τους «Reds» ως διάδοχος του Άρνε Σλοτ, με στόχο να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή.

Ωστόσο, οι άνθρωποι του Γηραιού, που επέστρεψε στη Stoiximan Superleague σκαρφίστηκαν έναν ωραίο τρόπο για να... παίξουν με το όνομά του. Οι υπεύθυνοι των social media έντυσαν με ένα «κυανόλευκο» κασκόλ τον Ιραόλα και στη συνέχεια έκαναν ένα επικό ποστάρισμα.

Συγκεκριμένα, έγραψαν το «Anfield meets IRAOLE», θέλοντας έτσι να κάνουν λογοπαίγνιο με το όνομα του νέου «αφεντικού» της Λίβερπουλ.