Στο Καλαμάτα - Ηρακλής (1-0), στον τελικό του Super Cup της Super League 2 στο ΟΑΚΑ, επικεφαλής της αναμέτρησης ήταν η διαιτητής Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας. Είχε βοηθούς της, τη Βασιλεία Τσικλητάρη (ΕΠΣ Πιερίας) και τη Ζωή Παπαδοπούλου (ΕΠΣ Μακεδονίας) και ενώ τέταρτη ήταν η Αναστασία Μυλοπούλου (ΕΠΣ Καβάλας). Ήταν η πρώτη φορά που διαιτητική τριάδα γυναικών σφύριξε σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης.