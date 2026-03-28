Καλαμάτα – Ηρακλής: Για πρώτη φορά σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης μία διαιτητική ομάδα γυναικών
Στο Καλαμάτα - Ηρακλής η ΚΕΔ όρισε για πρώτη φορά σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης μία διαιτητική ομάδα που απαρτιζόταν μόνο από γυναίκες.
Στο Καλαμάτα - Ηρακλής (1-0), στον τελικό του Super Cup της Super League 2 στο ΟΑΚΑ, επικεφαλής της αναμέτρησης ήταν η διαιτητής Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας. Είχε βοηθούς της, τη Βασιλεία Τσικλητάρη (ΕΠΣ Πιερίας) και τη Ζωή Παπαδοπούλου (ΕΠΣ Μακεδονίας) και ενώ τέταρτη ήταν η Αναστασία Μυλοπούλου (ΕΠΣ Καβάλας). Ήταν η πρώτη φορά που διαιτητική τριάδα γυναικών σφύριξε σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης.
@Photo credits: eurokinissi, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
