Μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Super Cup της Super League 2 μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλή.

Καλαμάτα και Ηρακλής είναι οι δυο πρωταθλήτριες της Super League 2 και εξασφάλισαν την επιστροφή τους στη Stoiximan Super League. Οι δυο ομάδες θα ολοκληρώσουν τη σεζόν τους με το Super Cup σε ματς - γιορτή στο ΟΑΚΑ, το ερχόμενο Σάββατο (28/3, 18:30).

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

Η ενημέση της Super League 2 για το Super Cup

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας SUPER CUP 2025-2026 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στο ΟΑΚΑ.

Η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας ticketmaster.gr , η οποία είναι προσβάσιμη μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας της SUPER LEAGUE 2 . Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ είναι στις ΘΥΡΕΣ 33 & 35 και της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στις ΘΥΡΕΣ 21 & 19 . Εισιτήρια για την ΘΥΡΑ 29 μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας της SUPER LEAGUE 2 .

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά online και δεν θα υπάρχουν σημεία πώλησης στο Ο.Α.Κ.Α.».

H ενημέρωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως από σήμερα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους φίλους της Μαύρης Θύελλας για τον τελικό του SUPER CUP που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (28/03, 18:30) στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Οι διαθέσιμες θύρες ειναι η 33Α & η 33Β, με το κόστος να κυμαίνεται στα 10€. Εφόσον τα εισιτήρια εξαντληθούν, θα υπάρξει πιθανότατα η δυνατότητα εξασφάλισης έξτρα αριθμού εισιτηρίων, για το οποίο θα ενημερώσουμε ως ΠΑΕ με νεότερη ανακοίνωση.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά και μόνο τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τις απαραίτητες οδηγίες προς τους φιλάθλους μας».