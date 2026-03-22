Καλαμάτα: Συνάντηση Πρασσά με Βρούτση
Η σεζόν για την Καλαμάτα έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί με επιτυχία, καθώς η Μαύρη Θύελλα πέτυχε τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια και απομένει μόνο το Super Cup με τον Ηρακλή.
Επί της ουσίας ο προγραμματισμός για την ερχόμενη «Σουπερλιγκάτη» σεζόν έχει ξεκινήσει. Εκτός από τα αγωνιστικά θέματα ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το θέμα της έδρας, καθώς βάσει χρονοδιαγράμματος η Παραλία θα είναι έτοιμη από τον Νοέμβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Γιώργος Πρασσάς, θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση την ερχόμενη Δευτέρα (23/3) και αναμένεται να υπάρξει συζήτηση για τα έργα του γηπέδου.
Δείτε ΕπίσηςΚαλαμάτα: Ο Βοσνιάδης αποχαιρετά μετά τον Ηρακλή
Η ανακοίνωση της Καλαμάτας
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας μας, Γιώργος Πρασσάς, θα έχει αύριο Δευτέρα (23/03) συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.