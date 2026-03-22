Ο ισχυρός άνδρας της Καλαμάτας, Γιώργος Πρασσάς, θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση την ερχόμενη Δευτέρα (23/3).

Η σεζόν για την Καλαμάτα έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί με επιτυχία, καθώς η Μαύρη Θύελλα πέτυχε τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια και απομένει μόνο το Super Cup με τον Ηρακλή.

Επί της ουσίας ο προγραμματισμός για την ερχόμενη «Σουπερλιγκάτη» σεζόν έχει ξεκινήσει. Εκτός από τα αγωνιστικά θέματα ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το θέμα της έδρας, καθώς βάσει χρονοδιαγράμματος η Παραλία θα είναι έτοιμη από τον Νοέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Γιώργος Πρασσάς, θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση την ερχόμενη Δευτέρα (23/3) και αναμένεται να υπάρξει συζήτηση για τα έργα του γηπέδου.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας μας, Γιώργος Πρασσάς, θα έχει αύριο Δευτέρα (23/03) συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση».