Βοσνιάδης: «Δεν τέθηκε θέμα παραίτησής μου από την Καλαμάτα, λύθηκε η παρεξήγηση»

Ο Αλέκος Βοσνιάδης βρέθηκε καλεσμένος στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» και αποκάλυψε ότι δεν έχει παραιτηθεί από την Καλαμάτα.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης πήρε θέση σχετικά με τα όσα γράφονται για το μέλλον του στην Καλαμάτα, μιλώντας για τις φήμες περί παρίτησής του στην τηλεοπτική εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας έκανε σαφές ότι θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο Super Cup κόντρα στον Ηρακλή (28/3) στο ΟΑΚΑ και συμπλήρωσε πως μόλις λήξει το συμβόλαιό του θα διαπραγματευτεί εκ νέου με τον πρόεδρο, Γιώργο Πρασσά, για να ξεκαθαριστεί το αν θα συνεχίσουν μαζί και στη Super League.

Στο μεταξύ, χαρακτήρισε ψευδή τα όσα έγιναν γνωστά για την αποχώρησή του και δήλωσε αισιόδοξος πως θα συνεχιστεί η συνεργασία του με την Καλαμάτα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας κόουτς

«Θα είμαι κανονικά στον πάγκο της Καλαμάτας για τον αγώνα με τον Ηρακλή στο Σούπερ Καπ. Δεν τέθηκε θέμα παραίτησής μου από την Καλαμάτα. Θα τελειώσω το συμβόλαιό μου με την ομάδα και θα μιλήσω ξανά με τον πρόεδρο για να δούμε αν θα συνεχίσουμε μαζί ή όχι. Χθες είχαμε μία επαφή με τον κύριο Πρασσά, τα είπαμε τρεις ώρες στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω δεν ισχύει τα όσα γράφτηκαν και λύθηκε η παρεξήγηση.

Ο κύριος Πρασσάς θα μείνει για ένα μήνα στην Ελλάδα και θα έχουμε όλο τον χρόνο για να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δούμε την επόμενη μέρα. Ό,τι έχει γραφτεί για εμένα και τον Πανιώνιο δεν ισχύει τίποτα.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γράφτηκε σε όλες τις ιστοσελίδες περί παραίτησής μου από την Καλαμάτα. Μετά τη φιέστα με τον Ολυμπιακό Β’ άρχισαν οι διαρροές. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου.

Τώρα, έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τον Ηρακλή που θέλουμε φυσικά να το κερδίσουμε. Ως βάση έχω ότι όποιος δεν με θέλει φεύγω και κοιτάω την επόμενη πρόκληση που έρχεται. Αν εμπιστευτώ το περιβάλλον της ομάδας θα υπάρξει και συνέχεια».