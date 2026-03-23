Ηρακλής - Καλαμάτα: Τα εισιτήρια στο ΟΑΚΑ για κάθε ομάδα
Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή του βόρειου ομίλου Ηρακλή και την πρωταθλήτρια του νότιου ομίλου Καλαμάτα ήταν δεδομένο ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ κι αυτό οριστικοποιήθηκε.
Το ματς θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:30.
Ο τελικός του υπερπρωταθλητή της Super League 2 θα έχει ουσιαστικά άρωμα Stoiximan Super League και η κάθε ομάδα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα πάρει από 5.000 εισιτήρια. Στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, αναμένεται να βρίσκονται περίπου 10.000 οπαδοί και των δύο ομάδων.
