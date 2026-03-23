Ο τελικός του Super Cup στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Ηρακλή και την Καλαμάτα θα γίνει μπροστά σε 10.000 θεατές.

Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή του βόρειου ομίλου Ηρακλή και την πρωταθλήτρια του νότιου ομίλου Καλαμάτα ήταν δεδομένο ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ κι αυτό οριστικοποιήθηκε.

Το ματς θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:30.

Ο τελικός του υπερπρωταθλητή της Super League 2 θα έχει ουσιαστικά άρωμα Stoiximan Super League και η κάθε ομάδα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα πάρει από 5.000 εισιτήρια. Στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, αναμένεται να βρίσκονται περίπου 10.000 οπαδοί και των δύο ομάδων.