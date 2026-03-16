Ηρακλής - Καλαμάτα: Η ημέρα του Super Cup της Super League 2
Για δεύτερη διαδοχική σεζόν η Super League 2 θα διοργανώσει Super Cup μεταξύ των πρωταθλητών των δυο ομίλων. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο η ΑΕΛ Novibet φιλοξενήσε την Κηφισιά στη Λάρισα και φέτος θα αναμετρηθούν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα.
Ο Γηραιός επέστρεψε στη φυσική του θέση, ως πρωταθλητής του βορείου Ομίλου, έπειτα από 9 χρόνια, ενώ η Μαύρη Θύελλα κατέκτησε τον τίτλο στο Νότο και θα αγωνιστεί στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 26 χρόνια.
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό πως ο αγώνας - γιορτή θα γίνει στις 28 Μαρτίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστή και η έδρα του αγώνα, η οποία δεν αποκλείεται να είναι στην Αθήνα.
Δείτε ΕπίσηςΚαλαμάτα: Οι σκηνές... τρέλας στο λεωφορείο, οι αποκλειστικές εικόνες και τα βίντεο του Gazzetta!
Η ενημέρωση της Super League 2
«Ο αγώνας SUPER CUP 2025-26 μεταξύ των πρωταθλητριών Α’ Ομίλου ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ & Β’ Ομίλου ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ , θα διεξαχθεί το Σάββατο 28/03/26».
