Οι φίλοι της Καλαμάτας δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες στο λιμάνι της πόλης, παραμονές της μεγάλης φιέστας για την επιστροφή στη Super League. ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Η Καλαμάτα ύστερα από 26 χρόνια είναι και πάλι στη Super League. Ο Γιώργος Πρασσάς είδε την επένδυσή του και το όραμά του να υλοποιούνται μετά τη μεγάλη νίκη στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιώνιου.

Η «Μαύρη Θύελλα» κι ο κόσμος της ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο μετά το ματς με τον Ολυμπιακό Β'. Εκεί, θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή μαζί με το μεγάλο χορηγό της ομάδας, τη Novibet. Μια γιορτή που ξεκίνησε από το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης και συνεχίστηκε το βράδυ μ' ένα εντυπωσιακό pyro show από εκατοντάδες φίλους της ομάδας.

Γύρω στις 20.00 το βράδυ συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας οι πιστοί οπαδοί της ομάδας και με πορεία κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Εκεί παρατάχθηκαν σε σειρά και άναψαν καπνογόνα φωνάζοντας «Θυελλάρα ομαδάρα».

Το ραντεβού ανανεώθηκε για αύριο, όπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό Β' θα στηθεί ένα ατελείωτο πάρτι με τη φιέστα της ανόδου.

Μετά το λιμάνι, άπαντες μεταφέρθηκαν στην κεντρική πλατεία τραγουδώντας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Τα πλάνα και οι φωτογραφίες του Gazzetta: