Καλαμάτα: Ενδιαφέρεται για τον Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με ξένο δημοσιογράφο
Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας φαίνεται να βρίσκεται ο Κένεθ Βάργκας για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής εν όψει Super League.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες, η Μαύρη Θύελλα εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ από την Κόστα Ρίκα κι έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στη Χαρτς.
Ο παίκτης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός στην Αλαχουελένσε από τη σκωτσέζικη ομάδα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.
Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, την οποία η ελληνική ομάδα εμφανίζεται πλήρως διατεθειμένη να καλύψει προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.
Ο Βάργκας είναι δεξιοπόδαρος κι αγωνίζεται και στα δύο φτερά της επίθεσης, ενώ έχει υπάρξει 21 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τρία γκολ απολογισμό. Με τη Χαρτς έχει καταγράψει 84 εμφανίσεις με 13 γκολ και οκτώ ασίστ.
EXCL: El Kalamata de Grecia está interesado en Kenneth Vargas, ya hizo una oferta al Hearts quien analiza la opción.— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) May 20, 2026
Hay una cláusula de salida de Alajuelense. El club griego ya hizo oferta y está dispuesto a pagarla. Todos los detalles ya en #Seguimos sobre un posible remplazo… pic.twitter.com/6l2UPIPFs6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.