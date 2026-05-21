Η Καλαμάτα έχει κινηθεί για την απόκτηση του Κένεθ Βάργκας που ανήκει στη Χαρτς, σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα.

Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας φαίνεται να βρίσκεται ο Κένεθ Βάργκας για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής εν όψει Super League.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες, η Μαύρη Θύελλα εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ από την Κόστα Ρίκα κι έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στη Χαρτς.

Ο παίκτης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός στην Αλαχουελένσε από τη σκωτσέζικη ομάδα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, την οποία η ελληνική ομάδα εμφανίζεται πλήρως διατεθειμένη να καλύψει προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Βάργκας είναι δεξιοπόδαρος κι αγωνίζεται και στα δύο φτερά της επίθεσης, ενώ έχει υπάρξει 21 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τρία γκολ απολογισμό. Με τη Χαρτς έχει καταγράψει 84 εμφανίσεις με 13 γκολ και οκτώ ασίστ.