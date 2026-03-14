Καλαμάτα: Παίκτες και κόσμος ένα πριν τη μεγάλη γιορτή (vids)
Η Καλαμάτα ύστερα από 26 χρόνια είναι και πάλι στη Super League. Ο Γιώργος Πρασσάς είδε την επένδυσή του και το όραμά του να υλοποιούνται μετά τη μεγάλη νίκη στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιώνιου.
Η «Μαύρη Θύελλα» κι ο κόσμος της ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο μετά το ματς με τον Ολυμπιακό Β'. Εκεί, θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή μαζί με το μεγάλο χορηγό της ομάδας, τη Novibet.
Ωστόσο, οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο. Οι παίκτες βρέθηκαν σε κεντρικό κατάστημα της πόλης αλλά και στο spot της Novibet μοιράζοντας αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους, ενώ φωτογραφήθηκαν με τους φίλους της ομάδας.
Ο Σάββας Μουζάκης, μάλιστα, δεν χάλασε χατίρι στο Gazzetta και μάζεψε αυτόγραφα από τους συμπαίκτες του στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού για τα socia media μας.
Το Gazzetta ήταν εκεί και κατέγραψε τις στιγμές αυτές:
