Καλαμάτα: Ξεκινά η δοκιμαστική περίοδος για τις ακαδημίες της Μαύρης Θύελλας

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής περιόδου για τη στελέχωση των ακαδημιών της.

Η Καλαμάτα, η οποία από την καινούργια σεζόν θα αγωνίζεται στα «σαλόνια» της Superleague 1, γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης (20/05), μέσω ανακοίνωσης, πως το διήμερο 30 με 31 Μαίου θα διεξαχθεί η 1η περίοδος προεπιλογών για τη στελέχωση των ακαδημιών της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας, η περίοδος προεπιλογών θα χωριστεί σε τρία ηλικιακά τμήματα. Της Κ15 (γεννηθέντες τα έτη 2012, 2013), της Κ17 (γεννηθέντες τα έτη 2010, 2011) και της Κ19 (γεννηθέντες τα έτη 2008, 2009), τα οποία θα συμμετάσχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Super League από τη νέα χρονιά, όπως ακριβώς και η πρώτη ομάδα της Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως το διήμερο 30-31 Μαΐου θα διεξαχθεί η 1η περίοδος προεπιλογών για την στελέχωση των ακαδημιών.

Εάν θέλεις και εσύ να γίνεις μέρος της Μαύρης Θύελλας, τότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι και τις 29 Μαΐου στα summer camps της ομάδας μας. Τα δοκιμαστικά θα διεξαχθούν στο γήπεδο του Κορδία και για να κλείσεις και εσύ μια θέση, πρέπει απλώς να καλέσεις στο 6944916026 (Χρήστος Λουκάς).

Η περίοδος προεπιλογών θα χωριστεί σε τρία ηλικιακά τμήματα. Της Κ15 (γεννηθέντες τα έτη 2012, 2013), της Κ17 (γεννηθέντες τα έτη 2010, 2011) και της Κ19 (γεννηθέντες τα έτη 2008, 2009), τα οποία θα συμμετάσχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Super League στη νέα σεζόν, όπως ακριβώς και η πρώτη ομάδα της Καλαμάτας.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην περίοδο των προεπιλογών για τις ακαδημίες είναι η συναίνεση του σωματείου που αγωνίζεστε, η επίδειξη κάρτας υγείας και να διαθέτετε ποδοσφαιρικό εξοπλισμό.

Μεγαλώνουμε μαζί τη νέα γενιά της Μαύρης Θύελλας…