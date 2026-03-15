Καλαμάτα: Μεγάλη πορεία με μηχανές και αμάξια προς το γήπεδο από τους οπαδούς της «Μαύρης Θύελλας» (vid)

Οι φίλοι της Καλαμάτας πραγματοποίησαν μία μεγάλη πορεία με αυτοκίνητα και μηχανές προς το γήπεδο της Παραλίας ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β'. ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Η Καλαμάτα ύστερα από 26 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται και πάλι στα σαλόνια της Super League. Ο Γιώργος Πρασσάς είδε την επένδυσή του και το όραμά του να υλοποιούνται μετά τη μεγάλη νίκη στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιώνιου την περασμένη εβδομάδα.

Η «Μαύρη Θύελλα» κι ο κόσμος της ετοιμάζονται να γιορτάσουν σήμερα μετά το ματς με τον Ολυμπιακό Β'. Εκεί, θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή μαζί με το μεγάλο χορηγό της ομάδας, τη Novibet. Μια γιορτή που ξεκίνησε από το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης, συνεχίστηκε το βράδυ μ' ένα εντυπωσιακό pyro show από εκατοντάδες φίλους της ομάδας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα με τη λήξη της αναμέτρησης.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00, οι φίλαθλοι της Μεσηνιακής ομάδας ξεκίνησαν την πορεία τους προς το γήπεδο της Παραλίας, μέσω μίας μεγάλης πομπής από αυτοκίνητα και μηχανές, μέσα σε ένα κλίμα εφορίας.

Παρακολουθείστε το βίντεο όπως το κατέγραψε η κάμερα του Gazzetta: