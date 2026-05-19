Ο Γιάννης Σίμωσης μετά την άψογη συνεργασία του με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην Ελλάς Σύρου, βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα κόουτς και στην Καλαμάτα.

Ο Παναγιώτης Χρισοφιλέας επέστρεψε από το Λονδίνο όπου βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες κι έχει πιάσει δουλειά στην Καλαμάτα με στόχο τη στελέχωση της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Ο Έλληνας κόουτς, ωστόσο, δεν είναι μόνος του στην προσπάθεια αυτή. Στο πλευρό του αυτές τις ημέρες έχει τον Γιάννη Σίμωση, ο οποίος θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή στη «Μαύρη Θύελλα».

Ο Γιάννης Σίμωσης τον Ιούλιο του 2025 είχε ανακοινωθεί από την Ελλάς Σύρου ως team manager των Κυκλαδιτών και συνεργάστηκε άψογα με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα μέσα σε αυτό το διάστημα.

Ο νέος προπονητής της Καλαμάτας τον έχει εμπιστευτεί και για το νέο του ξεκίνημα στον σύλλογο της Μεσσηνίας. Είναι αυτή τη στιγμή ο άμεσος συνεργάτης του και ο άνθρωπος που εμπιστεύεται πλήρως όσο «χτίζει» την ομάδα της Μαύρης Θύελλας προκειμένου να είναι έτοιμη για τη Super League.

Ο Γιάννης Σίμωσης έχει εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Κερκυραϊκού όσο βρισκόταν στην Α' Εθνική, αλλά και με τον Πανιώνιο. Έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής στην Α.Ο. Καρύστου, στην ιστορική της άνοδο στη Γ’ Εθνική τη σεζόν 2024/25.

