Ο Ηρακλής θέλει να κατακτήσει και το υπερπρωτάθλημα στη Super League 2 κόντρα σε Καλαμάτα ή Πανιώνιο.

Ο Ηρακλής πέτυχε τον μεγάλο του στόχο και η Super League τον περιμένει έπειτα από 9 χρόνια. Μέχρι να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα και φυσικά απαιτητική σεζόν, στον γηραιό έχουν δύο στόχους. Πρώτον, να γιορτάσουν την επιτυχία τους και δεύτερον το υπερπρωτάθλημα, το Super Cup της κατηγορίας.

Ο Ηρακλής στις 8 του μήνα θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Β', στις 14 του μήνα θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου και στις 22 θα παίξει εντός με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Στο παιχνίδι με την Αναγέννηση, το τελευταίο των playoffs θα γίνει και η φιέστα, ώστε παίκτες, τεχνικό τιμ, διοίκηση να πανηγυρίσουν με χιλιάδες οπαδούς του Ηρακλή την άνοδο.

Σε ό,τι αφορά τον τίτλο του υπερπρωταθλητή, όταν τελειώσουν τα playoffs, η διοργανώτρια θα πάρει την απόφαση για το πότε και που θα διεξαχθεί. Λογικά θα πραγματοποιηθεί μέχρι 20-30 Απριλίου και η έδρα θ' αποφασιστεί σε σύσκεψη της Λίγκας. Αντίπαλος, εκτός απροόπτου, θα είναι η Καλαμάτα, που είναι και το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο, αφού βρίσκεται στο +5 από τον Πανιώνιο.

Την περασμένη σεζόν ο τελικός της ΑΕΛ Novibet, πρωταθλήτριας στον βόρειο όμιλο με την Κηφισιά, που τερμάτισε πρώτη στον νότιο όμιλο, έγινε στη Λάρισα.