Οι οπαδοί του Ηρακλή αποθέωσαν την ομάδα κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή του Ηρακλή αφίχθη στις 22.30 του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και το γαλάζιο πάρτι ξεκίνησε.

Ο γηραιός έπειτα από 9 χρόνια επέστρεψε εκεί που ανήκει. Στη Super League με στόχο φυσικά να μην λείψει ποτέ ξανά. Οι οπαδοί του είδαν τον σύλλογό τους ν' αγγίζει την καταστροφή, αλλά στάθηκε στα πόδια του και πλέον ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη στο τιμόνι.

Οι οπαδοί του Ηρακλή, λοιπόν, μόλις αντίκρισαν τους παίκτες, που γύρισαν από την Καρδίτσα μετά τον θρίαμβο επί της Αναγέννησης κι αφού έκαναν μία στάση στα Τέμπη για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας, άναψαν δεκάδες καπνογόνα και με τραγούδια και συνθήματα ξεκίνησαν τη δική τους «μπλε» γιορτή. Στο Ιβανώφειο τα συναισθήματα ήταν έντονα και διέκρινε κανείς συγκίνηση, αλλά κι απερίγραπτη χαρά στα πρόσωπα των οπαδών.

Αποθέωσαν τους παίκτες, το τεχνικό τιμ και τα μέλη της διοίκησης και πλέον ένα άλλο πλάνο αυτό της διάκρισης στη Super League θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Ο Αμρ Ουάρντα, ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, ήταν στους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών. Πήρε ένα καπνογόνο στα χέρια του κι έγινε ένα με τον κόσμο.

Η υποδοχή των φίλων του Ηρακλή στο βίντεο της ΠΑΕ