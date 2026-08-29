Ματσάρι: «Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε»

Οι δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρι στην Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Βάλτερ Ματσάρι είχε σοβαρά παράπονα από τη διατησία του αγώνα του Ηρακλή με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά την ισοπαλία των δυο ομάδων τόνισε πως ο Γηραιός θα μπορούσε να νικήσει ακόμα και με 3-0 αλλά δεν άφησε την ομάδα του η διαιτησία.

Για την ιστορία διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τσιμεντερίδης, με VAR τον Μόσχου.

Οι δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρι

«Η εικόνα που έχω από την ομάδα μέχρι την αποβολή ήταν πολύ καλή. Διαβάσαμε πολύ καλά τον αγώνα, πετύχαμε γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα κι αν δεν παρενέβαινε ο διαιτητής θα κερδίζαμε σίγουρα και άνετα, μπορεί και με 3-0!

Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, διότι έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε! Στην Ελλάδα οι διαιτητές παρεμβαίνουν και αλλάζουν καταστάσεις, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εδώ το VAR, διότι στην Ιταλία, έχουν αρχίσει και το χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη σύνεση».