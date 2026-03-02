Γιώργος Μάναλης στο Gazzetta: «Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει»

Ο «killer» του Ηρακλή που τον οδήγησε στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Superleague 2 και στην επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Ο Γιώργος Μάναλης μοιράστηκε τη χαρά της ανόδου στο Gazzetta.

Ξέρει από ανόδους. Το έκανε πέρσι με την Κηφισιά πετυχαίνοντας 15 γκολ μέσα στη σεζόν, το είχε πετύχει και με τον Ιωνικό με έξι γκολ σε 24 παιχνίδια τότε. Ήρθε η ώρα για πανηγυρίσει την τρίτη του επιτυχία, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Ηρακλή.

Ο Γιώργος Μάναλης πήρε από το... χεράκι την ομάδα της Θεσσαλονίκης και πετυχαίνοντας 11 γκολ σε 20 παιχνίδια μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, επανάφερε τον «Γηραιό» στα μεγάλα σαλόνια της Stoiximan Superleague.

Ο 31χρονος φορ μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα συναισθήματά του μετά τη νίκη με την Αναγέννηση Καρδίτσας και την μαθηματική κατάκτηση της πρώτης θέσεις του Βορείου Ομίλου της Superleague 2.

Θέλω να μου πεις αρχικά τα συναισθήματά σου για αυτή την επιτυχία

«Είναι χαρά όπως καταλαβαίνεις. Είναι μία στιγμής υπερηφάνειας για όλους μας καθώς οι κόποι και τα όνειρα μας πήραν σάρκα και οστά με αυτή την άνοδο. Είναι το μέγεθος που έχει ο Ηρακλής, το background της ομάδας, ο κόσμος και αυτή η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια μετά από εννιά χρόνια. Όταν καταφέρνεις να γράψεις το όνομά σου στην ιστορία αυτής της ομάδας, είναι πολύ συγκινητικό».

Τι σημαίνει για τον Ηρακλή αυτή η άνοδος;

«Από την αρχή της σεζόν ήταν ο βασικός στόχος, αυτοσκοπός της ομάδας. Επαναφέραμε τον Ηρακλή στη φυσική του θέση, εκεί όπου του αρμόζει να είναι. Αν δεις το βίντεο με την υποδοχή από τον κόσμο, μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει για τους ανθρώπους της ομάδας και το πόσο αγαπούν τον σύλλογο. Είναι κόπος από όλους. Η διοίκηση που δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για αυτή την επιτυχία».

Πώς βίωσες αυτή την υποδοχή από τον κόσμο;

«Τόσο καιρό νιώθαμε την προσμονή του κόσμου για αυτή την άνοδο. Και στην πόλη ο κόσμος μας σταματούσε και μας μίλαγε για αυτή την άνοδο. Καταλαβαίναμε πόσο το ήθελαν. Και στις κακές στιγμές, το άγχος τους ήταν αν θα βγει η ομάδα κατηγορία. Δεν τους ένοιαζαν τα αποτελέσματα αλλά το αν θα ανέβει κατηγορία ο Ηρακλής. Αυτό χρειαζόταν ο κόσμος. Και στην υποδοχή ήταν μοναδικές στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα. Από το βίντεο δεν είχαμε καταλάβει το μέγεθος αλλά από κοντά είδαμε πραγματικά πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, να μας ευχαριστούν, να μας αγκαλιάζουν. Το χρειαζόταν ο κόσμος να χαρεί για την ομάδα. Και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει υγεία στην ομάδα. Δεν είναι όπως πριν, έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μία αλλαγή. Ο Ηρακλής επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία για να μείνει».

Ποιο ήταν το κλειδί για την άνοδο;

«Το πιο σημαντικό σε μία χρονιά πρωταθλητισμού είναι η αντίδραση στις κακές στιγμές γιατί θα υπάρξουν πολλές καλές. Μία τέτοια στιγμή για εμάς ήταν η εντός έδρας ισοπαλία με τον Καμπανιακό. Μετά από εκείνο το παιχνίδι βγάλαμε αντίδραση. Καθίσαμε οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο και μιλήσαμε όλοι μαζί, βγήκαμε ένα βήμα μπροστά για το καλύτερο. Διαχειριστήκαμε τα συναισθήματά μας και φτάσαμε σε έναν τόσο σημαντικό στόχο και μάλιστα τόσο νωρίς».

Αγαπημένο γκολ;

«Για την ομάδα θα πω τα δύο γκολ που έβαλα με τον Νέστορα Χρυσούπολης γιατί προερχόμασταν από το παιχνίδι με τον Καμπανιακό που σου είπα και ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να έρθει αυτή τη νίκη. Από τα πιο σημαντικά γκολ που πέτυχα. Από άποψη ομορφιάς, θα πω το γκολ με τη Νίκη Βόλου»

Πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια του κόσμου;

«Ο Ηρακλής είναι ο κόσμος του. Ήταν πάντα δίπλα μας. Στα εκτός έδρας μας έβλεπες μόνο οπαδούς της ομάδας. Ο κόσμος είχε άγχος όπως σου είπα και ήθελε πολύ να βγει η ομάδα κατηγορία. Οι πανηγυρισμοί μετά το ματς με την Αναγέννηση δεν θα τις ξεχάσω ποτέ»

Η αλλαγή προπονητών είναι μία δύσκολη συγκυρία αλλά δεν φάνηκε να σας επηρεάζει.

«Η αλλαγή πολλών προπονητών είναι δύσκολη διαδικασία για κάθε ομάδα. Θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τις συνήθειες του νέου προπονητή άμεσα αλλά τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα και δεν είχαμε τον χρόνο. Έπρεπε από την πλευρά μας να είμαστε 100% έτοιμοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Ο κ. Πετράκης ήταν ο μοναδικός που είχαμε παραπάνω χρόνο λόγω της διακοπής για τα play offs και καταλάβαμε τι μας ζητάει και νομίζω ότι βγήκε στο αποτέλεσμα».

Η καλύτερη στιγμή σου φέτος;

«Το γκολ του Κούστα που έδωσε την άνοδο στην ομάδα είναι μία εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Που το αφιερώνεις;

«Όπως κάθε επιτυχία, έτσι και αυτή είναι αφιερωμένη στην οικογένεια μου που είναι πάντα μαζί μου, στον πατέρα μου που τον έχασα πριν 1,5 χρόνο αλλά ακόμα τον νιώθω δίπλα μου και στη μέλλουσα σύζυγό μου που ήταν εκεί σε κάθε παιχνίδι».