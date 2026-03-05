Ηρακλής: Μια ομάδα γεμάτη από πρωταθλητές

Ο Ηρακλής είναι και πάλι εδώ! Ο ιστορικός αυτός σύλλογος επέστρεψε στη Super League, έχοντας ένα ρόστερ γεμάτο πρωταθλητές και τροπαιούχους!

Το γκολ του Κριστιάν Κούστα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου έγραψε τον επίλογο στα 9 χρόνια προσμονής για τη μεγάλη επιστροφή!

Ο «Γηραιός» είναι ξανά στη Stoiximan Superleague. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε δύσκολες στιγμές αλλά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ενα όνειρο που δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά αν δεν είχε βρεθεί στα ηνία του συλλόγου ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Ο διοικητικός ηγέτης τη ομάδας, μαζί με τους συνεργάτες του, φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα ρόστερ που σχεδόν όλοι τους ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Σημαντικός κρίκος σ' όλο αυτό - ακόμα κι αν έφυγε πολύ νωρίς - ήταν κι ο Μπάμπης Τεννές, ο μετρ των ανόδων.

Όπως θα δούμε παρακάτω τόσο από παίκτες όσο κι από ανθρώπους που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Ηρακλής φέτος ήταν... μπολιασμένος από προσωπικότητες που ξέρουν πολύ καλα τι σημαίνει η λέξη «τίτλος».

Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης

Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Ο άνθρωπος που έφερε την ελπίδα και την άνοδο!

Τη σεζόν 2016-2017 οδήγησε τον Απόλλωνα Σμύρνης στην επιστροφή του στη Super League. H ομάδα έμεινε στην κατηγορία για 2 σεζόν και τη χρονιά 2019-2020, κατάφερε να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία στα μπαράζ με την Ξάνθη.

Άκης Στολτίδης

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχει αναδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με 5 πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα κι ένα σούπερ Καπ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ιεροκλής Στολτίδης είναι στο ποδοσφαιρικό τιμ του Ηρακλή και μάλιστα βοήθησε σημαντικά στις αλλαγές προπονητών που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Γιώργος Δεληζήσης

Ο Γιώργος Δεληζήσης είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας και μια προσωπικότητα με τη δική της οντότητα. Εχει πανηγυρίσει δύο ανόδους στην καριέρα του και αυτή με τον Απόλλωνα Σμύρνης τη σεζόν 2012/13 συνδυάστηκε με τον τίτλο του πρωταθλητή καθώς η «ελαφρά ταξιαρχία» είχε τερματίσει στην κορυφή και στο +1 από τον Εργοτέλη παίρνοντας την απευθείας άνοδο στα μεγάλα σαλόνια.

Γιώργος Πετράκης: Εβαλε τη σφραγίδα του στην άνοδο

Εχοντας ήδη μία άνοδο με Κηφισιά, ήρθε στον Ηρακλή, σε μια χρονιά όπου έγιναν ουκ ολίγες αλλαγές προπονητών. Σε 6 ματς έχει 5 νίκες και 1 ισοπαλία με το Γηραιό να εξασφαλίζει την επιστροφή του στη Super League όντας στα χέρια του.

Γιάννης Νικοπολίδης

Ο 25χρονος τερματοφύλακας, μετρά φέτος 7 παρουσίες κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή και έπαιξε κι εκείνος το δικό του ρόλο στην άνοδο της ομάδας. Ο Γιάννης Νικοπολίδης, βέβαια, ξέρει από ανόδους διότι κάτι αντίστοιχο είχε πετύχει και με την Κηφισιά.

Βασίλης Βιτλής

Στα 32 του χρόνια, ο Βασίλης Βιτλής, επέστρεψε στον Ηρακλή για να βάλει κι εκείνος το λιθαράκι του στην άνοδο. Εχοντας ήδη ένα πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πρόσθεσε κι εκείνος τη δική του ποιότητα και εμπειρία.

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Μετά την περσινή υπέροχη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Super Cup της Β' κατηγορίας με την ΑΕΛ Novibet, ο 27χρονος μέσος στόχευσε άψογα και στην επόμενη επιλογή του. Πηγαίνοντας στον Ηρακλή, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με 21 ματς, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Γιώργος Γιαννούτσος

Ο 27χρονος αμυντικός μέτρησε φέτος με τον Ηρακλή 14 συμμετοχές. Ερχόμενος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ήδη στο παλμαρέ του ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του.

Γιώργος Σιδεράς

Ο 23χρονος στόπερ, μέχρι να πάει στον Ηρακλή, είχε ήδη ένα Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Με τη φανέλα του Γηραιου έχει μέχρι στιγμής φέτος 7 συμμετοχές.

Κώστας Δημητρίου

Μπορεί να είναι μόλις 26 ετών αλλά οι παραστάσεις του είναι ήδη αρκετές. Είναι πρωταθλητής με τον Ηρακλή, ενώ έχει ήδη 1 Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, 1 Κύπελλο Ελβετίας με τη Βασιλεία και 1 άνοδο με Πανσερραϊκό. Με τον Ηρακλή φέτος έχει αγωνιστεί 11 φορές.

Ροντρίγο Εραμούσπε

Στην Ελλάδα, τον μάθαμε μέσω της παρουσίας του σε ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδειακό. Εχει στην καριέρα του 1 Κύπελλο στην Αργεντινή κι ένα 1 Supercopa και πλέον είναι και πρωταθλητής με τον Ηρακλή. Ογκόλιθος στην άμυνα φέτος με 23 ματς, 5 γκολ και 2 ασίστ.

Αμπντούλ Ραχμάν Ουές

Εχοντας 15 συμμετοχές φέτος κι αυτός είχε το δικό του ρόλο στην άνοδο της ομάδας, δίνοντας εμπειρία κι όντας μπολιασμένος από το πρωτάθλημα της Super League 2 που είχε κατακτήσει με την Athens Kallithea.

Μάρκο Κράιντς

Πρωταθλητής στη 2η Κατηγορία της Αυστρίας και διεθνής με τις εθνικές ομάδες της χώρας του, έδωσε κι αυτός ποιότητα στον άξονα με 21 συμμετοχές και 2 ασίστ.

Ορέστης Τσιντώνης

Είναι ήδη 1 φορά πρωταθλητής SL 2 με την Athens Kallithea και φέτος με 21 ματς και 1 γκολ έδωσε κι αυτός την ώθησή στον Ηρακλή για τη μεγάλη επιστροφή.

Αμρ Ουάρντα

Ένα Κύπελλο Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ και ένα πρωτάθλημα Αιγύπτου με την Αλ Αχλί. Πλέον και πρωταθλητής στη Super League 2 με τον Ηρακλή. Πήγε στον Γηραιό το Γενάρη και σε 14 ματς έχει 1 γκολ και 2 ασίστ

Θεοδόσης Μαχαίρας

Τη σεζόν 2022-23 πανηγύρισε το νταμπλ με την ΑΕΚ. 1 πρωτάθλημα SL και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Μετά τη Φίτεσε επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ηρακλή κι η απόφασή του αυτή δικαιώθηκε στο έπακρο, με τον ίδιο να έχει φέτος 20 ματς, 3 γκολ και 8 ασίστ.

Παναγιώτης Τζίμας

Μετρούσε μία άνοδο με την Κηφισιά και πλέον έχει ακόμα μία.Ο 24χρονος επιθετικός με τον Ηρακλή έχει καταγράψει 4 συμμετοχές και έχει 3 ασίστ.

Παναγιώτης Κυνηγόπουλος

Εχοντας 1 άνοδο με την Athens Kallithea, έδωσε πολλά στη φετινή ιστορική πορεία του Ηρακλή. Με 25 ματς, 3 γκολ και 4 ασίστ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ανόδου.

Γιώργος Μάναλης

Αν μία ομάδα θέλει την άνοδο, τότε ξεκινά την επίθεσή της από τον Γιώργο Μάναλη. Εχοντας στο παλμαρέ του το πρωτάθλημα με την Κηφισιά, φέτος σε 24 ματς μέτρησε 11 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας άλλη μια γεμάτη και παραγωγική σεζόν.