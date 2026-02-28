Ο Ηρακλής νίκησε την Αναγέννηση στην Καρδίτσα με 1-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Β', κλείδωσε την άνοδο, όντας στο +9 με 3 αγωνιστικές να απομένουν.

Εννέα χρόνια μακριά από τα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν πολλά για τον Ηρακλή. Ο Γηραιός επέστρεψε στη φυσική του θέση, καθώς χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ο λεπτό νίκησε την Αναγέννηση Καρδίτσας με 1-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Β' AKTOR στην Τρίπολη (1-1) εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς με τρεις αγωνιστικές να απομένουν είναι στο +9 από την Αναγέννηση Καρδίτσας και από τη στιγμή που έχουν την ισοβαθμία, λόγω της πρωτιάς στην κανονική διάρκεια κλείδωσαν την πολυπόθητη άνοδο.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 0-1

Ο Ηρακλής «καθάρισε» την άνοδο στην Καρδίτσα, καθώς νίκησε την Αναγέννηση με 1-0 και εξασφάλισε την πρωτιά με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του Βορρά. Οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί και είχαν ευκαιρίες να προηγηθούν, όπως με την κεφαλιά του Πολέτο που απέκρουσε ο Μπαλωμένος και με το σουτ του Μπαλ΄τα από θέση βολής (63').

Ο Κούστα ήρθε από τον πάγκο στο 84' και 5 λεπτά μετά πέτυχε το «χρυσό» γκολ. Ο Ντέλετιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Εραμούσπε γύρισε την μπάλα και ο Κούστα με προβολή εξ επαφής έκανε το 0-1. Ο επιθετικός του Γηραιού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του, όμως οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τοπροβάδισμα τους μέχρι το φινάλε.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο, Μπούσης, Μπαλτάς (83′ Νικολιάς), Νοικοκυράκης, Ανδρέου, Κάσσος (79′ Μανουσάκης), Καρίμ (79 Σοΐρι), Μπακαγιόκο.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Χάμοντ (69′ Φοφανά), Βιτλής (69′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης (46′ λ.τ Κράινζ), Ουάρντα, Τζίμας (76′ Κυνηγόπουλος), Ντουρμισάι (84′ Κούστα), Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Τσάκλα.

Αστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου 1-1

Στο πρώτο μέρος ο Αστέρας Β' AKTOR έβγαλε διάθεση και δημιούργησε ρήγματα. Στο 15ο λεπτό από λάθος στην άμυνα ο Φρίμπονγκ έκλεψε, έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Σιμόνι, ο φορ των Αρκάδων προσπάθησε να του περάσει πάλι την μπάλα όμως η συνεργασία τους δεν βγήκε, καθώς ο εξτρέμ των γηπεδούχων βγήκε οφσάιντ.

Στο 36ο λεπτό ο Γκαραβέλης απέκρουσε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου, ενώ στο 41' ο Πλέγας απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή μετά από προσπάθεια του Φρίμπονγκ.

Ο Αστέρας Β' AKTOR βρήκε το γκολ που δικαιούταν με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Ο Φρίμπονγκ πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Γραμμένος έκανε ατομική ενέργεια και με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ.

Η Νίκη Βόλου πίεσε περισσότερο στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε στο 57ο λεπτό. Ο Λουκίνας πήγε σε διεκδίκηση με τον Αρχοντακάκη και από τις κόντρες η μπάλα βρήκε στον Γκρόζντανιτς και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι λεφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ στο 60', όταν ο Λουκίνας σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, με κεφαλιά. Οι δυο ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τέλους.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

3η αγωνιστική

Βαθμολογία

Ηρακλής 31 Αναγέννηση Καρδίτσας 22 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας Β' AKTOR 20

Επόμενη αγωνιστική (4η)