Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης στάθηκε άτυχος στο ματς ανόδου του Ηρακλή, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού, όντας ο τρίτος ποδοσφαιριστής του Γηραιού που το παθαίνει.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την μεγάλη επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ύστερα από 9 χρόνια, χάρη στο «διπλό» στην Καρδίτσα και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου στην έδρα του Αστέρα Β' AKTOR. Βέβαια κόντρα στην Αναγέννηση υπήρξε και μια άτυχη στιγμή, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης.

Ο 27χρονος μεσοαμυντικός υποβλήθηκε σε μαγνητική, από την οποία προέκυψε πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για πάνω από 7 μήνες.

O Παναγιωτίδης είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής των Θεσσαλονικιών που έπαθε ανάλογο τραυματισμό την τρέχουσα σεζόν και μάλιστα ο δεύτερος στο ίδιο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας Στέφανος Σουλούκος χτύπησε τον Αύγουστο σε φιλικό προετοιμασίας με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, ενώ στις 24 Ιανουαρίου ο Θεοδόσης Μαχαίρας τραυματίστηκε στη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες».

Ο Έλληνας χαφ μετά την άνοδο της ΑΕΛ Novibet την περασμένη σεζόν ήταν βασικός «πυλώνας» και της επιτυχίας του Ηρακλή, καθώς μέτρησε 18 εμφανίσεις στη Super League 2, με τέσσερα γκολ και μια ασίστ.