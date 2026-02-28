Ο Ηρακλής με αναρτήσεις του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για την επάνοδο στη Super League μετά από 9 χρόνια.

Η «οικογένεια» του Ηρακλή πανηγυρίζει για τη μεγάλη επιστροφή στη Super League έπειτα από 9 χρόνια. Ο Γηραιός με τη νίκη του στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας εξασφάλισε την πρωτιά στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν πανηγυρικές αναρτήσεις στα Social Media και εξ αυτών ξεχωρίζει AI video στο οποίο ο Ημίθεος Ηρακλής πανηγυρίζει στο Λευκό Πύργο και οπαδοί γιορτάζουν στο Θερμαϊκό, με λεζάντα: «Iraklis... the Comeback».

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ ανέβασε πανηγυρικό video με τον κόσμο που βρέθηκε στην Καρδίτσα και έστειλε το μήνυμα του, καθώς έγραψαν: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ».