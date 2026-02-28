Ο Κριστιάν Κούστα ήταν η «χρυσή» αλλαγή του Γιώργου Πετράκη, καθώς μπήκε ως αλλαγή κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και πέτυχε το γκολ ανόδου του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής έκλεισε τη θέση του στη Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Ο Γηραιός υπέταξε την Αναγέννηση στην Καρδίτσα με 1-0 και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο από τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2.

Ο Κριστιάν Κούστα χρειάστηκε να παίξει μόλις... 5 λεπτά για να «καθαρίσει» το ματς. Ο αρχηγός των Θεσσαλονικιών μπήκε ως αλλαγή στο 84' αντί του Ντουρμισάι, στο 88' πήρε κάρτα για σπρωξήματα στην περιοχή των γηπεδούχων κατά την εκτέλεση κόρνερ, από το οποίο προήλθε το «χρυσό» γκολ και αποβλήθηκε στο 89' με δεύτερη κάρτα επειδή έβγαλε τη φανέλα του.

Ο Ντέλετιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Εραμούσπε πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και εξ επαφής με προβολή ο Κούστα έκανε το 0-1, με το γκολ που «σφράγισε» την επάνοδο έπειτα από 9 χρόνια.

Θυμίζουμε πως τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε ο Ηρακλής είναι στο +9 από τη 2η Αναγέννηση και από τη στιγμή που έχει την ισοβαθμία «κλείδωσε» την πρωτιά.