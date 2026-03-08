Αστέρας - Ηρακλής: Πέρασε κι από την Τρίπολη ο γηραιός
- Αστέρας Αktor - Ηρακλής 0-2
- Νίκη Βόλου - Αναγ. Καρδίτσας 1-0
Ο Ηρακλής έπαιξε ως πρωταθλητής κι έδειξε και στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλο. Μετά τις νίκες εκτός έδρας επί των συνδιεκδικητών της ανόδου, Νίκης Βόλου κι Αναγέννησης Καρδίτσας, πέρασε κι από το γήπεδο του Αστέρα με 2-0. Η Νίκη Βόλου, παράλληλα, πήρε το ντέρμπι με 1-0.
Αστέρας Αktor - Ηρακλής 0-2
Ο Ηρακλής μόλις στο 3' έκανε το 0-1 με σουτ του Κυνηγόπουλου και στο 71' ο Μάναλης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Στο 78' φάουλ του Τερεζίου κόντραρε και κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Νικοπολίδη.
Το 0-1 του Ηρακλή
Το 0-2 του Ηρακλή
Αστέρας Τρίπολης Β': Κακαδιάρης, Κανελλόπουλος (46′ Φερνάντες), Τερεζίου, Γρομητσάρης, Ρέτσος, Μπουλούλης (75′ λ.τ Ρουμελιώτης), Καλλαντζή (70′ Γρόζντανιτς), Φρόκου, Ντερβίση (61′ Φρίμπονγκ), Γραμμένος, Κεδίκογλου (70′ Γιακουμάκης).
Ηρακλής: Νικοπολίδης, Ουές (86′ Σιδεράς), Αναστασίου, Κράιντζ (86′ Αναστασιάδης), Δημητρίου, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (75′ Ντουρμισάι), Ντέλετιτς (75′ Τσιντώνης), Ουάρντα (82′ Ντόβενταν), Εραμούσπε.
Νίκη Βόλου - Αναγ. Καρδίτσας 1-0
Στο θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που επικρατεί η απογοήτευση μετά την απώλεια της ανόδου, η Νίκη Βόλου επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σημείωσε στο 63' ο Λουκίνας με κεφαλιά.
Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Πασαλίδης, Ντιαλόσι, Σίλβα (76' Έππας), Στοΐλκοβιτς (56' Λώλης), Πλέγας (86' Βουτσάς), Λουκίνας, Πέττας (86' Κιβρακίδης), Φερνάντεθ (76' Γιακουμάκης).
Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο (55' Μανουσάκης), Μπούσης (46' Νινίκας), Γκόλιας, Μπάλτας (65' Μουστακόπουλος), Νοικοκυράκης, Ανδρέου (46' Σοΐρι), Κάσσος, Καρίμ (55' Νικολιάς).
Τα αποτελέσματα
Αστέρας Aktor Β' - Ηρακλής
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας
Η βαθμολογία
1. Ηρακλής 34
2. Νίκη Βόλου 25
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 21
4. Αστέρας Aktor B' 20
Η επόμενη αγωνιστική
Ηρακλής - Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β'
