Ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας και τον Αστέρα Τρίπολης, η Νίκη Βόλου λύγισε την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Ηρακλής έπαιξε ως πρωταθλητής κι έδειξε και στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλο. Μετά τις νίκες εκτός έδρας επί των συνδιεκδικητών της ανόδου, Νίκης Βόλου κι Αναγέννησης Καρδίτσας, πέρασε κι από το γήπεδο του Αστέρα με 2-0. Η Νίκη Βόλου, παράλληλα, πήρε το ντέρμπι με 1-0.

Αστέρας Αktor - Ηρακλής 0-2

Ο Ηρακλής μόλις στο 3' έκανε το 0-1 με σουτ του Κυνηγόπουλου και στο 71' ο Μάναλης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Στο 78' φάουλ του Τερεζίου κόντραρε και κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Νικοπολίδη.

Αστέρας Τρίπολης Β': Κακαδιάρης, Κανελλόπουλος (46′ Φερνάντες), Τερεζίου, Γρομητσάρης, Ρέτσος, Μπουλούλης (75′ λ.τ Ρουμελιώτης), Καλλαντζή (70′ Γρόζντανιτς), Φρόκου, Ντερβίση (61′ Φρίμπονγκ), Γραμμένος, Κεδίκογλου (70′ Γιακουμάκης).

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Ουές (86′ Σιδεράς), Αναστασίου, Κράιντζ (86′ Αναστασιάδης), Δημητρίου, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (75′ Ντουρμισάι), Ντέλετιτς (75′ Τσιντώνης), Ουάρντα (82′ Ντόβενταν), Εραμούσπε.

Νίκη Βόλου - Αναγ. Καρδίτσας 1-0

Στο θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που επικρατεί η απογοήτευση μετά την απώλεια της ανόδου, η Νίκη Βόλου επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σημείωσε στο 63' ο Λουκίνας με κεφαλιά.

Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Πασαλίδης, Ντιαλόσι, Σίλβα (76' Έππας), Στοΐλκοβιτς (56' Λώλης), Πλέγας (86' Βουτσάς), Λουκίνας, Πέττας (86' Κιβρακίδης), Φερνάντεθ (76' Γιακουμάκης).

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο (55' Μανουσάκης), Μπούσης (46' Νινίκας), Γκόλιας, Μπάλτας (65' Μουστακόπουλος), Νοικοκυράκης, Ανδρέου (46' Σοΐρι), Κάσσος, Καρίμ (55' Νικολιάς).

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Aktor Β' - Ηρακλής

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 34

2. Νίκη Βόλου 25

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 21

4. Αστέρας Aktor B' 20

Η επόμενη αγωνιστική

Ηρακλής - Νίκη Βόλου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β'