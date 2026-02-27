Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς προς τον Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρκό.

Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε ο Πανιώνιος αναφορικά με σοβαρή περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς που φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρκό. Πρόκειται για μεμονωμέλη λεκτική επίθεση οπαδού κατά του πρώην παίκτης της ομάδας, Σεμπά.

Φυσικά ο Ιστορικός από την πλευρά του από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το περιστατικό, καθώς όπως τόνισαν από το κλαμπ της Νέας Σμύρνης ανάλογες συμπεριφορές δεν εκφράζουν την ιστορία του συλλόγου, ούτε αντιπροσωπεύουν τους φίλους της ομάδας.

Η κλήση της ΔΕΑΒ προς τον Πανιώνιο

«Καλεί σε ακρόαση στις 4/3/2026 την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ, αναφορικά με σοβαρή περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό, η οποία φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων: «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ – ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του πρωταθλήματος που διοργανώνει η SuperLeague 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».