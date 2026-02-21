Πανιώνιος: Μήνυση για τη ρίψη κροτίδας
Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν με τη ρίψη κροτίδας στη Θύρα 2 του γηπέδου της Νέας Σμύρνης, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό.
Η κυανέρυθρη διοίκηση δεν περιορίστηκε μόνο στην ανακοίνωση, αφού μετά το τέλος του αγώνα μέλη της βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, καταθέτοντας μήνυση στην αρμόδια υπηρεσία αθλητικής βίας, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της επικίνδυνης ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται σε γειτονικές πολυκατοικίες και καταστήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό και ποια πρόσωπα εμπλέκονται.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, «άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου πίσω από τις Θύρες 2 και 3, εκτόξευσε κροτίδα προς τη Θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή που οδηγούσε δεύτερο άτομο».
Το περιστατικό χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό, καθώς η κροτίδα έπεσε σε γεμάτη εξέδρα, όπου βρίσκονταν και παιδιά. Η υπόθεση πλέον ακολουθεί τη νομική οδό, με στόχο την ταυτοποίηση και τιμωρία των δραστών.
