Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του καταδίκασε τη μεμονωμένη λεκτική επίθεση φιλάθλου στον Σεμπά, ενώ άφησε αιχμές για... επιλεκτικές προκλήσεις από πλευράς Μαρκό.

Ο Πανιώνιος πήρε θέση για τη μεμονωμένη λεκτική επίθεση, ρατσιστικού χαρακτήρα, από πλευράς φιλάθλου προς τον πρώην παίκτη της ομάδας, Σεμπά, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη. Όπως ήταν αναμενόμενο ο Ιστορικός καταδίκασε αυτήν την συμπεριφορά, καθώς τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν την ιστορία του συλλόγου, ούτε αντιπροσωπεύουν τους φίλους της ομάδας.

Επιπρόσθετα οι Κυανέρυθροι άφησαν αιχμές για την Μαρκό, καθώς τόνισαν πως δεν χρειάζεται να είναι τόσο προκλητική και μάλιστα μόνο κόντρα στον Πανιώνιο...

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταδικάζει τη μεμονωμένη λεκτική επίθεση φιλάθλου, ο οποίος βρισκόταν πλησίον τηλεοπτικού μικροφώνου και από τον οποίο ακούστηκε, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, απαράδεκτος χαρακτηρισμός. Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε την ιστορία ούτε το ήθος του Συλλόγου μας και δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση τους φιλάθλους του Πανιωνίου.

Σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιριστή Σεμπά, η ΠΑΕ Πανιώνιος και ο κόσμος της ομάδας απέδειξαν έμπρακτα κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο την εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό του. Άλλωστε, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει τα αντίστοιχά συναισθήματα για την ομάδα και τους φιλάθλους μας.

Όσον αφορά την ΠΑΕ Μαρκό, δεν χρειάζεται να είναι τόσο προκλητική σε όλους τους τομείς απέναντι στον Πανιώνιο και μόνο στον Πανιώνιο και χωρίς η ομάδα μας να έχει δώσει κανένα δικαίωμα, καθώς και στις δύο αναμετρήσεις που φιλοξενήσαμε τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη, η φιλοξενία ήταν υποδειγματική».