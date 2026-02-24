Super League 2: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Offs και των Play Outs
Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων σε Play Offs και Play Outs, όπου τα ματς κάθε Ομίλου γίνονται την ίδια ημέρα. Από τα ματς της 3ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το Σάββατο (28/2) ο αγώνας του Ηρακλή στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, στον οποίο ο Γηραιός έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα ανόδου του.
Όσον αφορά την «κούρσα» πρωτιάς στο Νότιο Όμιλο, την Κυριακή (1/3) η Καλαμάτα υποδέχεται το Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιο φιλοξενείται στο Ρέντη, από τον Ολυμπιακό Β'.
Super League 2 - Bόρειος Όμιλος
28 Φεβρουαρίου, 15:00
Play Offs
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής, Action 24
- Αστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου
Play Outs
- Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα, Mega News
- Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β'
- Kαμπανιακός - Μακεδονικός
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
1 Μαρτίου, 15:00
Play Offs
- Καλαμάτα - Μαρκό, Action 24
- Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος, Mega News
Play Outs
- Παναργειακός - Athens Kallithea
- Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη
- Χανιά - Αιγάλεω
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.