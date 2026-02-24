Οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής σε Play Offs και Play Outs των δυο Ομίλων της Super League 2.

Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων σε Play Offs και Play Outs, όπου τα ματς κάθε Ομίλου γίνονται την ίδια ημέρα. Από τα ματς της 3ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το Σάββατο (28/2) ο αγώνας του Ηρακλή στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, στον οποίο ο Γηραιός έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα ανόδου του.

Όσον αφορά την «κούρσα» πρωτιάς στο Νότιο Όμιλο, την Κυριακή (1/3) η Καλαμάτα υποδέχεται το Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιο φιλοξενείται στο Ρέντη, από τον Ολυμπιακό Β'.

Super League 2 - Bόρειος Όμιλος

28 Φεβρουαρίου, 15:00

Play Offs

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής, Action 24

Αστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου

Play Outs

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα, Mega News

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β'

Kαμπανιακός - Μακεδονικός

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

1 Μαρτίου, 15:00

Play Offs

Καλαμάτα - Μαρκό, Action 24

Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος, Mega News

Play Outs